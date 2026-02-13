株式会社買取王国（本社:愛知県名古屋市、代表取締役会長:長谷川和夫、代表取締役社長:嶋本匡能、以下買取王国）は、東海地方を中心にリユースショップを店舗展開しています。プロ向け電動工具類の買取販売で建設関連業の皆様をサポートする、リユース市場でも新しい店舗ブランドとして急成長中の専門店「工具買取王国」も展開しています。このたび、工具・釣具リユース専門店の『工具釣具買取王国』が福井県福井市に福井8号店を2026年2月20日（金）にグランドオープンいたします。

2026年2月20日（金）、福井県福井市に工具・釣具リユース専門店の『工具釣具買取王国 福井8号店』を出店いたします。工具買取王国/工具釣具買取王国は、現在、ＦＣ店舗6店舗を含めて、東海地方（愛知県、岐阜県、三重県）に21店舗、関西地方（大阪府、京都府、奈良県、滋賀県）に11店舗、北陸地方（石川県、富山県）に3店舗、合計35店舗を展開しており、今回出店の福井8号店は36店舗目となります。工具買取王国では、様々な職人さんの困ったことを解決しております。倉庫を整理したい、仕事を変えたので道具が要らなくなった、至急現場で使いたいなど、様々な職人さんの悩みを解決するお手伝いをしております。地域の職人さんにとって愛されるお店になるために精進してまいります。釣具買取王国は、釣具のリユースを通じて、釣り人と釣具を次の世代へつなぐ循環をつくることを使命としています。 大切に使われてきた釣具を次の釣り人へつなぐことで、釣り文化と釣具業界の活性化に貢献します。 リユースと新品が互いに価値を高め合う仕組みを築き、釣り人の未来をより豊かにしていきます。○工具買取王国https://kougu-okoku.jp/■工具釣具買取王国 福井8号店 店舗概要店舗名：工具釣具買取王国 福井8号店オープン日：2026年2月20日（金）先行買取オープン日：2026年2月14日（土）住所：福井県福井市北四ツ居３丁目１－１４電話番号：0776-58-3880取り扱い商材：（工具）電動工具・エア工具・エンジン工具・電材・住宅設備 （釣具）リール・ルアー・ロッドなど福井8号店紹介ページ：https://kougu-okoku.jp/info/83007/