従来にない斬新なスマホスタンドで、3週間で600個を超える販売

https://www.makuake.com/project/stiny_01/

1月21日からMakuakeにて先行予約販売が開始したスマホスタンド『Stiny』、これまでのスマホスタンドとは全く異なるスタイルを提供しています。プロジェクト開始後3週間で購入総額が100万円に到達しており、初出の低価格商品として注目を集めています。ページへのコメントからは、『Stiny』のコンパクトさがユーザーに響いていることが伺えます。

”複数個買い” が 早割同等でお買い得

クラウドファンディング特有の販売価格として、割引設定があります。この『Stiny』も例に漏れず、先着順を始めとした割引設定があり、2つの先着割引プランは既に完売となっています。ただし、完売した割引プランと同等、もしくはさらにお得な価格で購入できる複数個買いが、『Stiny』の価格設定における要注目ポイントです。本体色は、落ち着いた ”黒” と アクセントになる ”オレンジ” の2色展開となっていますので、2個セットでの購入がオススメです。特にオレンジは、カバンの中でも見つけやすい明るい色になっています。

日本設計のオリジナル性とギミック

『Stiny』は日本発のオリジナル設計商品のため、現時点ではMakuakeでしか販売が行われておりません。Makuakeでのプロジェクト終了後の販売は不明なため、気になる方は是非チェックをしてみてください。独自の変形構造は、タッチパネルに慣れている今、ハンドスピナーのような 手遊びのフィジェット感も楽しめます。