【JAF神奈川】「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜 横浜まちめぐりスタンプラリー」を開催
昨年から2度目の開催となる「横浜まちめぐりスタンプラリー」。昨年は1,000人以上の方にご参加いただき、スタンプの押印回数は延べ3,300回にのぼるなど、大変好評な企画となりました。今年は、昨年よりもスポット数を増やし、モータースポーツとあわせて、横浜の魅力をより多く感じていただけるスタンプラリーを実施いたします。
スタンプを集めると素敵な特典がもらえるチャンス！[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6672_1_d1ac6e9a479379cfe567ec337ed3aa77.jpg?v=202602130451 ]
※いずれの賞品もモータースポーツジャパン会場（山下ふ頭）のスタンプ獲得が必須条件となります。
スタンプラリー詳細ページ :
https://area.jaf.or.jp/drive/stamp-rally/kanto/kanagawa-msj_stamp-rally_no1544?utm_campaign=14prtimes&utm_source=2025-019&utm_medium=referral
■スタンプラリー概要
【開催期間】
2月2日（月）から3月21日（土）
【対象エリア】
横浜市 山下公園周辺エリア/山手・元町・中華街エリア/関内・馬車道・日本大通エリア/みなとみらいエリア/横浜駅周辺エリア
【参加方法】
以下の二次元コードより参加
お客さまご自身のスマートフォンを使用して特設サイトから無料で参加できます。
JAFに入会していない方もご参加いただけます。
JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜
日本最大級のモータースポーツイベント“モータースポーツジャパン”。
「親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ」をテーマに、モータースポーツの魅力を多くの方々に伝えることを目的としているイベントです。
開催日：3月20日（金・祝）～21日（土)
開催場所：横浜市 山下ふ頭（〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町279番地）
入場料：無料
主催：一般社団法人日本自動車連盟（JAF）
【お問い合わせ先】
1．JAF総合案内サービスセンター
電話：0570-00-2811（9時から17時30分）
ナビダイヤルは、固定電話は3分/9.35円、携帯電話は20秒/11円です。
（携帯電話の無料通信分対象外）
2．JAF神奈川支部
電話：045-482-1244（平日10:00から17:00）
※土日祝を除く