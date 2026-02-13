日本最大級のビアバーフェス「KOBE BEER JAMBOREE 2026」開催直前 - 全国の売り手が神戸に集結。家族でも楽しめる新しいビールフェスへ

株式会社エキサイティブブルワー乾杯の様子

本イベントは、クラフトビールの“売り手（ビアバー・ボトルショップ・インポーター）”が主役となる、クラフトビール業界の発展及び文化の向上を目的とした地域活性化イベントです。

神戸の街に全国各地の売り手が集い、来場者がクラフトビールを「飲む」だけでなく、「知り」「出会い」「楽しむ」体験を提供します。多彩なビールラインアップに加え、フード出店や地域との連携企画を通じて、グルメイベントとしての魅力はもちろん、観光来訪のきっかけ創出や交流人口の拡大にも寄与することを目指しています。

また、初心者から愛好家まで幅広く楽しめる設計に加え、家族連れでも参加しやすい空間づくりを行い、クラフトビールを起点とした新しい地域文化の発信拠点として展開する、神戸発のビールフェスです。

■ KOBE BEER JAMBOREE 開催の経緯とコンセプト

KBJ2025出店者集合写真

日本全国でこだわりを持ってビールを提供するビアバーやボトルショップ。

ビールのラインナップはもちろん、ビールに対する想いも店舗によって様々です。

言わば「飲み手」のプロである「売り手(ビアバーやボトルショップ）」。

『この人の、このお店のおすすめなら間違いない！』と信頼できる売り手との出会いがあると、ビールの世界はより楽しく、より広がるでしょう。

そこで、「造り手（ブルワリー）」が主役の従来のビールフェスではなく、「売り手」が主役の"新しいビールフェス"として日本初のビアバーフェス「KOBE BEER JAMBOREE」を企画しました。

2024年に初開催し、2025年の第2回開催を経て、累計来場者数は7,000名を突破。



「売り手が主役のビールフェス」という独自コンセプトのもと、飲食・音楽・観光・環境配慮を掛け合わせた新しいビールイベントの形を提案しています。

■ KOBE BEER JAMBOREE 2026 の注目ポイント

１. 会場限定コラボビールの販売

ビール提供の様子

今回の開催では、本イベント限定のコラボビールを会場内で販売。

静岡県の人気ブルワリー「West Coast Brewing」とのコラボレーションにより、特別醸造を実施しました。

神戸を代表する「1000万ドルの夜景」を眺めるホップデュードをラベルにデザイン。

ラベルデザイン

ビールの名前は 「Beatseeker（ビートシーカー）」。

心臓の鼓動（Heart Beat）を追い求める人（Seeker）という意味を持ちます。

ビールを通しての “Heart Beat” を追い求めて、KOBE BEER JAMBOREEへ。

ここでしか出会えない一杯が、必ず待っています。

WCB×KBJ2026コラボビール

〈コラボビール詳細〉

・Beatseeker（ビートシーカー）

・スタイル：West Coast IPA

・ABV：7.0%

・ホップ：Citra / Mosaic / Simcoe / Motueka Hop Kief

WCB直営店とKOBE BEER JAMBOREE 2026 出店店舗に限り販売中。（一部店舗除く）

２. お子様連れ歓迎。未成年入場無料

これまで以上に多世代が楽しめるイベントづくりを目指し、本イベントではビールフェスとしては珍しく、お子様連れでの入場を可能としました（未成年入場無料）。

昼間の時間帯から安心して参加できる環境を整え、クラフトビール愛好家のみならず、家族でのお出かけ先としても楽しめる、ファミリー層に開かれたイベントとして展開します。

３. ステージコンテンツの実施

KBJ2025会場の様子

会場内ステージではアーティストによるライブパフォーマンスを開催し、来場者が滞在しながら楽しめる体験型空間を演出します。クラフトビールと音楽が融合することで、食や嗜好品の枠を超えた文化的体験を提供し、グルメ・エンターテインメント双方の魅力を備えたイベントとして展開します。

【出演アーティスト】

上鈴木兄弟／うたかるた／斉藤シラベ

上鈴木兄弟うたかるた斉藤シラベスタンプラリー４. スタンプラリーの実施

前回好評を博したスタンプラリー企画を実施。

ビールを楽しみながら、飲み終わったカップを引き換えてスタンプを集めることで、オリジナルステッカーや神戸市内の観光施設招待チケットなどが当たる仕組みを用意しています。

「環境配慮の重要性」を学びながら、「飲む楽しさ」と「街を知る体験」を同時に楽しめる企画です。

５.会場内に着席スペースを新設

ビール片手にじっくり語らいたい方も安心。会場内にテーブル・椅子を設けた着席エリアを新設予定です。

※着席エリアは席数に限りがあるため、チケット販売サイトにて有料・事前予約制でのご案内を予定しております。

６.大人気「ビールグッズガチャ」が今年も登場

前回開催時に話題を集めた人気企画「ビールグッズガチャ」を今年も実施します。

Tシャツやオリジナルグラス、限定アイテムなどを用意し、会場ならではの参加型エンターテインメントとして来場者の楽しみを広げます。

何が当たるか分からないワクワク感も魅力のひとつです。

■ 協賛企業との取り組み（環境・地域への配慮）

ビールグッズガチャ景品

KOBE BEER JAMBOREE 2026では、協賛企業との連携のもと、環境および地域社会への配慮を軸としたイベント運営を行っています。持続可能性を意識した取り組みや地域との協働を通じて、単なる催事にとどまらない社会的価値の創出を目指し、企業・地域・来場者が共に関わる共創型イベントとして展開します。

大阪ガス株式会社・株式会社ブロッサム

「ごみゼロイベント」の実現を目指し、PLAカップ（植物由来素材）を使用。

回収されたカップは「プラごみガス化プロジェクト」として再資源化し、都市ガスの原料として再利用することでCO2排出量の削減を目指しています。

前回開催時には、約20,000個のカップを適切に回収・資源化しました。

尼高運輸株式会社

保冷車の提供や商品保管・返送作業などの作業を実施。全国から集まる厳選されたクラフトビールを高品質な状態で会場へ輸送いただき、皆さまのもとへお届け致します。

■ 協賛企業との取り組み（地域観光連動）

スタンプラリー企画を通じて地域観光と連動した取り組みを実施し、来場者の周遊を促進します。イベント参加を起点に周辺の観光・飲食・商業エリアへのアクセスを促すことで、地域との相互送客を図り、観光活性化や交流人口の拡大に寄与することを目指します。

【ご協賛企業】

・フェリシモ株式会社（神戸ポートタワー）

・株式会社アクアメント（AQUARIUM × ART atoa）

・神戸ベイクルーズ株式会社（ロイヤルプリンセス、御座船 安宅丸）

・早駒運輸株式会社（boh boh KOBE、湊川隧道貯蔵酒“隧-ZUI-”）

・六甲山観光株式会社（ROKKO森の音ミュージアム、六甲山アスレチックパークGREENIA、六甲ガーデンテラス六甲枝垂れ、六甲高山植物園）

・株式会社メゾネット（awa awa KOBE）

■ 協賛企業との取り組み（新たなビール体験）

協賛企業との協働により、従来の飲用体験にとどまらない新しいビールの楽しみ方を提案します。商品サンプリングや体験型企画などを通じて、来場者が味わい・学び・交流する機会を創出し、ブランドとの双方向コミュニケーションの場として機能するイベントづくりを進めています。

株式会社精和工業所

2013年より業務用ホットビールサーバーの製造、販売を行っており、当日は会場でホットビールを試飲提供いただきます。

「アルコールが苦手な方でも、美味しく飲めるアルコール飲料を作りたい」という想いでホットビールの市場開拓に取り組んでいます。温かく新感覚のホットビールをお楽しみください。

株式会社DREAMBEER

DREAMBEERは、日本全国のブルワリーとご自宅をつなぐプラットフォーマーとなり、奥深いビールの美味しさや楽しみ方を多くの方に知っていただくことで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指しており、当日は会場で試飲提供いただきます。

プロ仕様の家庭用本格ビアサーバーで贅沢なひと時をお楽しみください。

Brewtope株式会社

クラフトビールのサブスクリプションサービスOtomoni定期便との連動企画を実施しました。

出店者を対象に「プロの売り手が薦めるブルワリー投票」を行い、その結果をもとに選定したビールを定期便として配送。売り手視点のセレクションを全国の利用者へ届けました。

さらに、同封のリーフレットでは出店者インタビューを掲載し、ビール体験とイベント理解を接続。来場前からイベントへの関心醸成を図る新たな取り組みとして展開しています。

■ 協賛企業との取り組み（来場者特典）

マルコメ株式会社

来場者へのサービスの一環として、お持ち帰り用の味噌汁を提供いただきます。寒い季節にも配慮した取り組みとして、食を通じた温かい体験を演出し、来場者満足度の向上と滞在価値の拡充を図ります。

■ チケット情報

KOBE BEER JAMBOREE 2026のチケットは、事前販売制にて販売しております。

混雑緩和および快適なイベント運営のため、事前購入を推奨しております。

KOBE BEER JAMBOREE 2024 会場前行列の様子

【チケット内容】

前売入場券

・大人：1,000円（限定ノベルティ付き）

・未成年：無料（チケット購入不要）

着席エリア利用チケット（事前予約制・数量限定）

・6,000円

会場内に設けたテーブル・4脚の椅子付きの着席エリアをご利用いただけます。

ビールを片手にゆったりと過ごしたい方におすすめのチケットです。

※4名で利用する場合、代表者1名の購入でご利用可能です。

※席数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※各チケットの詳細・注意事項は、チケット販売サイトをご確認ください。

■ 出店者紹介

チケット購入はこちら :https://eplus.jp/sf/detail/4436110001

北は北海道から南は沖縄まで、全国各地より出店者が集結します。ビール出店は35店舗、フード出店は9店舗、アパレルをはじめとする物販等の出店は5区画を予定しており、多様な楽しみ方ができる会場構成となっています。

全国各地のビールの売り手が一堂に会することで、地域を越えた交流や新たな発見の機会を創出し、グルメ・カルチャー双方の魅力を体験できるイベントとして展開します。

出店者ロゴ

【ビール出店（単独）】

・HK.Lovecraft（香港）

・DANKY BEER STORE（愛知）

・BEERKICHI（福岡）

・VALLESAGRADO（兵庫）

・KOBATSUトレーディング（ドイツ）

・Beer&CubanSand Fiesta（東京）

・The Beer Shop Hirakata city（大阪）

・THE BEER TOKACHI（北海道）

・Beer OWLE（静岡）

・みんなのクラフトビールバル両国・蔵前（東京）

・CAFFE & DINING SHACHI/SELECT BEER SHOP SHACHI（埼玉）

・2階のクラフトビール屋つむぎ（千葉）

・BEER CRUISER（鳥取）

・BeerCafe Mi casa（滋賀）

・オナジアナノムジナ（兵庫）

・White Seed（北海道）

・BEER&CRAFT（岐阜）

・Cardinal Trading（アメリカ）

・torne（大阪）

・マルホ酒店（大阪）

・PUBLIC BAL PACINO（兵庫）

・イナキク酒店（大阪）

・クラフトビールとおばんざいtsunagu（広島）

・BEER SPACE on Tap（兵庫）

・iiie（大阪）

・すごせる酒屋MUGI（静岡）

・BEER SLASH（沖縄）

・ハレとケ（兵庫）

・十二屋（新潟）

【ビール出店（コラボ）】

・Bar FUKURO × Canal（東京×東京）

・umbrella RiB × Ladybirds Bottle Shop Tsukiji（大阪×東京）

・KARAKURI × POGO（東京×大阪）

【フード出店】

・シュチニクリン（東京）

・火曜腸詰倶楽部（京都）

・喜良豆富（静岡）

・餐事（sanZi）（東京）

・FRONT(078)（兵庫）

・地産地消Cafe & Bar Cluster（千葉）

・WCB The Room（東京）

・BADASS BEER BASE（静岡）

・中華とお酒 マルマン（兵庫）

【その他】

・DUCKROW DEPART

・What Will be Will be

・WANT ANOTHER BEER CLUB

・着るBEER

・BEER TAROT

■ 主催者コメント

ビールファンの心を熱くする2日間が、今年も神戸に訪れます。

“飲み手のプロ”である売り手たちが全国から集い、自ら選び抜いたビールを通じて、「飲む」だけでなく、「知り」「出会い」「楽しむ」体験を提供します。

また、ビールフェスが比較的少ない2月という時期に開催することで、季節を問わず楽しめるクラフトビール文化の広がりを提案したいと考えています。

クラフトビールは今や単なる嗜好品ではなく、人と地域をつなぐ文化へと進化しつつあります。「KOBE BEER JAMBOREE」はその流れを後押しし、神戸発のカルチャーとして全国へ魅力を発信してまいります。

そして、売り手・飲み手・造り手が一体となる熱狂の場を創出し、日本を代表するビールイベントとして成長させていきたいと考えています。

当日、皆さまとお会いできることを、心より楽しみにしております。

■ イベント概要

イベント名：KOBE BEER JAMBOREE 2026

開催日時：

・2026年2月28日（土）11:00～19:00

・2026年3月1日（日）11:00～19:00

※両日とも10:30より入場可能

会場：神戸国際展示場 3号館

入場：大人 1,000円・未成年入場無料

主催：株式会社エキサイティブ

後援：神戸市、一般財団法人神戸観光局株式会社

協賛：株式会社 WEST COAST、株式会社精和工業所、株式会社DREAMBEER、Brewtope株式会社、大阪ガス株式会社、尼高運輸株式会社、フェリシモ株式会社、株式会社アクアメント、神戸ベイクルーズ株式会社、早駒運輸株式会社、株式会社メゾネット、六甲山観光株式会社、マルコメ株式会社

チケット購入はこちら :https://eplus.jp/sf/detail/4436110001

最新情報は公式SNSにて発信いたします。

公式Instagram :https://www.instagram.com/kobe_beer_jamboree/公式Threads :https://www.threads.com/@kobe_beer_jamboree

【お問い合わせ先】

株式会社エキサイティブ 代表取締役 高見

Email：1115takami@excitive.co.jp