【2025年月11月26日】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）では、19世紀後半のイギリス・ヴィクトリア朝時代の華やかな装飾美と、現代の洗練されたデザインが融合した「モダン ヴィクトリアの世界」にインスパイアされた「Modern Victoria ストロベリーアフタヌーンティー」を、2026年3月2日（月）～5月10日（日）の期間、40スカイバー＆ラウンジにて毎日提供いたします。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoon/40skybar-strawberry

「モダン ヴィクトリアの世界」とは、19世紀後半のヴィクトリア朝時代の豪華で繊細な装飾性をベースに、現代のミニマルで洗練されたデザインを組み合わせた世界観です。伝統的な華やかさと現代的なエレガンスが融合することで、歴史の深みと現代のスタイリッシュさを同時に楽しめる空間や体験を表現しています。

今春コンラッド大阪では、この世界観のエレガントな装飾と上品な色使いを表現したスイーツ6品、セイボリー5品をご用意します。

左から「ミルクハーブ・カメオ」、「ブーケ・ア・ラ・ヴィクトリア」、「ヴィクトリアン・ルージュ」、「発酵バターストロベリーサンド」、「ヴィクトリアケーキ」

この時代のテーマカラーである情熱・愛・豊穣、そして上級階級の贅沢さを象徴する赤を起用し、それぞれのスイーツにヴィクトリア時代の装飾文化を象徴するモチーフをあしらいました。

まずは、カメオブローチをモチーフにしたホワイトチョコレートをトップに飾り、カモミールの優しい香りをまとわせたミルクパンナコッタとストロベリージュレを重ねたグラスデザート「ミルクハーブ・カメオ」。すっきりとした甘さの一品です。

次に、ヴィクトリア時代のファッションモチーフに多く用いられた花柄をイメージし、ストロベリーカスタードと赤ワイン香るクリームを絞り、ピンクのコーンで愛らしい花束を表現した「ブーケ・ア・ラ・ヴィクトリア」。

そして、ピンクのピスタチオタルトにストロベリームースを重ね、イチゴをあしらった「ヴィクトリアン・ルージュ」は、ピンクペッパーコーンが、華やかな時代に隠れた“刺激”を表現しています。

また、ヴィクトリア時代に誕生し、貴族の間で流行したバターサンドを、コンラッド大阪流にモダンにアレンジ。アールグレイ香るバタークリームにドライストロベリーで酸味を加え、発酵バタークッキーで挟んだ「発酵バターストロベリーサンド」はぜひ味わっていただきたい一品です。

さらに、同時代に人気となったジャムとクリームを挟んだイギリスの伝統的なスポンジケーキ「ヴィクトリア・ケーキ」は、甘さ控えめのクリームにローズの香りをまとわせたジャムを重ね、ストロベリーチョコレートでコーティング。フレッシュストロベリーをあしらってモダンなフォルムに仕上げました。

ヴィクトリア時代の富裕層の間で、それまで飲み物として親しまれていたチョコレートが食べ物へと変化した歴史背景にインスパイアされた「カカオスコーン」は、クロテッドクリームとストロベリーソースを添えてお楽しみください。

左から「ケジャリーインスパイアードサーモンタルタル」、「トリュフミルクレープ」、「カンタブリコアンチョビトースティー」、「ブリオッシュオープンフェイス」、「デヴィルドビーフアスピック」

セイボリーには、インド由来のイギリスのカレー風味炒めご飯「ケジャリー」にサーモン、キャビア、金箔を添えた「ケジャリーインスパイアードサーモンタルタル」、トリュフ香るチーズクリームを何層にも重ねて挟んだ「トリュフミルクレープ」、スペイン・カンタブリコ海域のアンチョビとフレッシュストロベリーの塩気と甘みが響き合う「カンタブリコアンチョビトースティー」、リッチな風味のブリオッシュにストロベリーを添えた「ブリオッシュオープンフェイス」、ビーフの旨味をゼリーに閉じ込め、ストロベリーをトップに飾った「デヴィルドビーフアスピック」など、最後の一口まで驚きに満ちた食体験をご提供いたします。

ティーセレクションには、人気の「コンラッド大阪オリジナルブレンド」をはじめ、TWG Teaの全10 種類のお茶と3種類のコーヒーをご用意。お好きなお飲み物をお好きなだけお選びいただけるフリーフローでご提供します。

全面に配された窓から地上200メートルのパノラマビューと春爛漫の心地よい雰囲気を眺めながら、日常を忘れる優雅なアフタヌーンティータイムをお楽しみください。

コンラッド大阪オリジナルの、ファッションバッグのようなボックスに入ったテイクアウトアフタヌーンティーもご用意しております。

季節限定コンラッドベア付きセットも人気です。

（2名様セット） 9,000円

（季節のコンラッドベア2個付き） 11,000円

＜特典＞コンラッド大阪のインスタグラムアカウントをフォローし、@conradosakaと#modernvictoria のハッシュタグを付けて、その場で写真または動画をご自身のインスタグラムアカウントにご投稿いただいたお客様にはスパークリングワイン（またはモクテル）1杯をプレゼントいたします。

「Modern Victoria」ストロベリーアフタヌーンティー

期間 2026年3月2日（月）～2026年5月10日（日）

時間 11:00～20:00 （L.O.18:00）

※ご利用は2時間制です。30分間隔でご予約をお受けいたします。

場所 40スカイバー＆ラウンジ（40階）

料金 お一人様8,500円、（オリジナルカクテル付き） 11,000円

（コンラッドベア付き）11,000円

URL https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoon/40skybar-strawberry

ご予約 HP (https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-40skybar/reserve?menu_lists=69787b88cee7d477a2e81a95)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

メニュー

＜スイーツ6種類＞

- ミルクハーブ・カメオ- ブーケ・ア・ラ・ヴィクトリア- ヴィクトリアン・ルージュ- 発酵バターストロベリーサンド- ヴィクトリアケーキ- カカオスコーン

＜セイボリー5種類＞

- ケジャリーインスパイアードサーモンタルタル- トリュフミルクレープ- カンタブリコアンチョビトースティー- ブリオッシュオープンフェイス- デヴィルドビーフアスピック

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

ペストリーシェフ 児島 大地児島 大地（こじま だいち）ペストリーシェフ

2008年に神戸のハイエンドホテルからキャリアをスタートさせた児島は、基礎から生菓子、焼き菓子、アイスクリーム、ウエディングケーキ、マジパン、飴細工などの技術を学び、2012年にはカフェを併設したペストリーショップにてショコラの経験を積みました。同年、西日本洋菓子コンテストの「チョコレート工芸菓子部門」にて優秀賞を受賞した後、2017年にはレストランにてオープニングのペストリーチームを牽引し、商品開発に貢献。2019年に就任したペストリーショップでは、繊細なスイーツのクリエイションが話題に。2022年からはコンラッド大阪に着任し、2024年7月にはスイーツとベーカリーを統括するペストリーシェフに就任。新たなスイーツの創作に力を入れています。

Like a Member特典

40スカイバー＆ラウンジ（40F）では、ヒルトンのゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様もご利用できる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバー（一部を除く）でのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細は特設ページ(https://asiapac.hilton.com/eatanddrink/ja_jp/likeamember)をご覧ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」にご登録いただき、特典をご利用ください。ヒルトン・オナーズへの入会は無料です。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて - ” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。ホテルとデスティネーションの両面から展開されるシグネチャープログラムにより、お客様をアート、デザイン、飲食、そして地域文化が交差する豊かな世界へと誘います。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。