日本の「芸道・武道」を世界へ！-和文化精神×現代ウェルネスの新サービス-本質に触れる体験予約サイト『JAPAN道ウェルネス』開設

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区 社長：小山 佳延、以下、ＫＮＴ-ＣＴ）は、このほど未来創造事業（※）の一環として、日本の「道」体験を現代的ウェルネスとして提供する新サービスを開始いたしました。これに伴い、体験予約サイト『JAPAN道ウェルネス』を開設し、日本の「道」文化に触れる様々な体験コンテンツを販売いたします。

本事業は、急増する訪日外国人の多様化するニーズに応えるとともに、情報化・競争社会に生きる現代の人々が抱える多様なストレスにも向き合い、芸道や武道を通じて古来より受け継がれてきた日本の精神文化の意義を理解し、心身を整える体験を提供します。表層的な体験コンテンツの提供にとどまらず、自社のリソースやノウハウ、パートナーネットワークを最大限に活かし、その奥深い本質に触れる魅力を国内外に届けてまいります。

左:『JAPAN道ウェルネス』公式予約サイト 右:『JAPAN道ウェルネス』ロゴ：日本を「道」で繋いで輪（和）を作るイメージ

また、これらの「道」体験は、各地の寺社や道師範と連携し、地域ごとの特色を生かした体験コンテンツを結ぶ地域連動型モデルの構築も視野に入れています。これにより、全国各地を巡りながら多様な「道」の体験に触れる新たな文化的動線を創出し、交流人口を増やすことで、檀家・氏子の後継者や担い手不足による寺社の消滅や伝統産業の衰退、オーバーツーリズムといった社会課題の緩和にも寄与してまいります。

- 『JAPAN道ウェルネス』公式予約サイトはこちら(https://biz.knt.co.jp/japan.do_wellness/)- 『JAPAN道ウェルネス』公式Instagramはこちら(https://www.instagram.com/japan.do_wellness/)- 『JAPAN道ウェルネス』公式Linkedinはこちら(https://www.linkedin.com/showcase/japan-do-wellness-%E9%81%93/)

■「JAPAN道ウェルネス」の概要と販売コンテンツ

１．東京と愛知のお寺コンテンツを販売開始

本予約サイトにて、まずは東京都と、全国最多の寺社を持つ愛知県のお寺コンテンツから販売を開始いたします。

（例）【東京】日帰り(1時間)

寺BARでの進化系流麗茶道＆クラフトシガー体験 ＠春雨寺（北品川寺BAR 陰・陽）

●西陣織シガージャケットを羽織る／コンセプト説明

●進化系茶室でお茶のもてなし＆クラフトシガー体験

※西陣織シガージャケットを羽織っての体験は4月開始

寺BARでの進化系流麗茶道＆クラフトシガー体験＠春雨寺（イメージ）

（例）【愛知】日帰り(1日)

文化財寺院貸切でのローカル生活文化没入体験＠浄照寺

●作務衣に着替え／コンセプト説明

●住職による境内ヒストリーツアー

●檀家さんがもてなす茶会体験

●日本会席料理の昼食

●檀家さんが教える華道or地元書道家が教える書道

文化財寺院貸切でのローカル生活文化没入体験＠浄照寺（イメージ）

今後は宿泊型プラン増設の他、体験が一過性に終わることのないよう、越境ECによる物販やオンラインレッスンイベントも順次開始し、それらを通じて日常への定着も図ってまいります。

２．春雨寺で「道演舞ショー」を開催

東京・品川区にある春雨寺にて、「心の豊かさ」を起点にプロジェクトをデザインする株式会社MIZUHIKIとコラボし、『JAPAN道ウェルネス』の世界観を伝える「道演舞ショー」を開催いたします。

開催日時：2026年3月1日(日) 20:00～21:00 ※東京マラソン2026開催日の夜

開催場所：春雨寺（東京都品川区北品川4丁目11-8）

アクセス：JR「大崎駅」夢さんばし口より徒歩約10分

定員：120名 ※事前のお申込と決裁が必要になります（先着順）

入場料：\18,600（約＄120）/名

お申込みはこちら(https://biz.knt.co.jp/japan.do_wellness/bushido/plan001.html) ※英語表記のサイトにはなりますが、日本の方もお申込みいただけます。

プログラム：1.主催者挨拶＆演者紹介/2.パフォーマンス/3.記念撮影

演者：１.武楽座（ミラノの国際演劇賞において、能×武士道「織田信長の能舞再現」で観衆が選ぶ最高賞受賞）２.荒川颼（唯一無二の指書道墨絵パフォーマー、国内外で数々の賞を受賞）

備考：「寺BARでの進化系流麗茶道＆クラフトシガー体験＠春雨寺」も同時開催

「道演舞ショー」ポスター

3．東京マラソンEXPO 2026で「Run with Shodo」を実施

大会開催直前の3日間、東京ビッグサイトで開催される東京マラソンEXPO 2026にて、ランナー向けに書道ワークショップを実施いたします。ランナーが想いを込めて書いた文字を手ぬぐいに転写し、マラソンで身に着けて走っていただきます。言葉に託した想いを背負って走ることで、心と身体をひとつに整える体験を実現し、海外へ向けた書道文化の発信にもつなげていきます。

＊グループ会社の近畿日本ツーリスト株式会社は東京マラソン2026のオフィシャルパートナーです。

開催日時：2026年2月26日(木)、27日(金) 10:00～21:00

2026年2月28日(土) 10:00～18:00

開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3丁目11-1）

P-07 近畿日本ツーリスト株式会社 ブース

アクセス：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分

販売枚数：170枚（3日間の合計） ※当日、先着順にて販売します

販売価格：\9,700（約＄63）/回（書道体験＋手ぬぐい物販パッケージ代）

東京マラソンEXPO 2026の詳細はこちら(https://www.marathon.tokyo/expo/)

手ぬぐい転写のイメージ（文字例：「完走」）

※未来創造事業について

当社はこれまでの旅行サービスを中心とした事業に加え、様々な社会課題に着目し、5年後、10年後の新たな価値の創造を目指しています。自社のリソースやノウハウ、パートナーネットワークを最大限に活かし、非日常に加え日常生活を含めたさまざまなシーンで“楽しさ”や“心の豊かさ”を提供する企業の実現のため、“未来創造事業”として新規事業の開発に取り組んでいます。