千葉県、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で副業の「デジタル広報クリエイター」を初公募

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年2月13日（金）より、千葉県の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、「デジタル広報クリエイター」の公募をサポートします。下記本プロジェクト概要と千葉県総務部人事課長 根本和紀氏のコメントを紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/chiba_2602/

プロジェクト概要

専門的で難しく捉えられがちなDXの取り組みを、いかに分かりやすく、面白く県民に届けられるか。情報の壁をなくし、DXを一人ひとりの「当たり前」に変え、豊かな暮らしへとつなげられるか。この課題に挑むのが、今回副業で公募する「デジタル広報クリエイター」です。

主なミッションは、千葉県のDXの取り組みをテーマにしたショート動画の企画・制作と千葉県公式YouTube・Xでの投稿。そのほか、公式XやLINEで投稿する広報物『CHIBA DX LOOK！』の企画・作成支援や、オンライン申請窓口を集約したポータルサイト『ちばDXポータル』の活用アドバイスなど、多角的に行政に貢献できるポジションです。優れた能力・経験を有する人材からの応募を集めるべく、「週1日勤務」「リモートワークOK」といった条件で公募を実施します。

エンは『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』といった求人サービスを通じて募集をサポート。人材の採用からその後の活躍・定着まで一貫して支援します。動画・SNSの力で、県の広報を変える。そんな志ある方の挑戦をお待ちしています。

千葉県総務部人事課長 根本 和紀氏 コメント

複雑・多様化する行政課題に対し、一層スピード感を持って的確に対応していくために、行政の力だけで解決するのではなく、民間の優れた知見や豊富な知識、高度なスキルを県政に活用させていただきたいと思います。

令和4年度に、民間企業で働きながら県で副業を行なっていただく「副業人材」の募集を開始し、現在16名の方に、広報やブランディング等、様々な業務に取り組んでいただいており、課題への対応はもちろん、共に働く職員のスキル向上や組織の活性化にも繋がっています。

今回は、「デジタル広報クリエイター（DX推進に係る広報業務）」の業務で副業人材の募集を行ないます。千葉県職員と一緒に、柔軟な発想とチャレンジ精神をもって意欲的に取り組んでいただける方の応募をお待ちしています。

募集要項

- 募集職種 デジタル広報クリエイター- 応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』- 応募受付期間 2月13日（金）～3月12日（木）- 特設ページ https://www.enjapan.com/project/chiba_2602/『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』を通じて千葉県庁 庁内DX啓発担当（副業ポジション）に就任した高柳岳士さんのインタビュー動画を公開しています。[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=wyfKOm2ca4c ]

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

