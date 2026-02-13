Meitu 全く新しいAI加工機能!! バレンタイン前にリリース！「渋谷ギャル」「おはよう」新2大トレンド機能の遊び方

MEITU CHINA LIMITED

バレンタインデーの到来にあわせて、（Meitu）は2つの全く新しいAI加工機能をリリースしました。恋愛ムードあふれる季節に、誰でも手軽に “話題性抜群” の写真を作れるのが特徴です。平成レトロなトレンド感が魅力の「渋谷ギャル」と、恋人目線でナチュラルな美しさを表現する「おはよう」の2つの機能が、バレンタインのビジュアル表現に新たなインスピレーションをもたらします。

近年、SNSを中心に「平成」スタイルが再び注目を集め、当時のファッションやカルチャーに関するコンテンツが継続的に話題となっています。Meituはこのトレンドに着目し、当時を代表するストリートスタイルをワンタップで体験できる、全く新しいAI加工機能を開発しました。

「澁谷ギャル」：ワンタップで平成トレンドの街へ

「渋谷ギャル」は、SNSで再燃している平成カルチャーの流れをもとに誕生した、MeituならではのAI機能です。AI技術により、ユーザーは瞬時に魅力的なギャルスタイルへと変身し、まるで平成時代の渋谷の街に立っているかのようなビジュアルを楽しめます。

普段ギャルメイクや平成風ファッションに挑戦しない人でも、この遊び心あふれる機能を使えば、いつもとは違う新しい自分を気軽に発見できます。恋愛感たっぷりで話題性のある、バレンタインにぴったりの一枚を簡単に作成できます。

「おはよう」：恋人目線で切り取る、自然体の美しさ

もう一つの新機能「おはよう」は、恋人同士の視点をコンセプトに、目覚めたばかりの自然な表情や雰囲気を再現します。朝の空気感をリアルに表現しながら、AIが自然な美肌補正を行うことで、まるで恋人が撮影したかのような、ナチュラルで上品な朝のセルフィーに仕上がります。

バレンタイン当日に大切な人へ送る一枚としてはもちろん、SNSに投稿すれば、甘くてリアルな恋愛ムードを演出できます。

使い方は簡単!!!

どちらの機能も、写真を1枚読み込ませるだけで簡単に使用できます。

◼️渋谷ギャル の使い方 ※2026/2/6時点での使用方法

- 写真を選択- AI加工を選択- 「新登場」を選択- 「渋谷ギャル」を選択

◼️おはよう の使い方 ※2026/2/6時点での使用方法

- 写真を選択- AI加工を選択- 「新登場」を選択- 「おはよう」を選択

Meitu Inc.について

Meituでは毎週、新機能の配信を行っております。

