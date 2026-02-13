【椿屋珈琲】「椿屋スペシャルティブレンド」がさらに美味しく生まれ変わります

東和フードサービス株式会社

東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営するスペシャルティコーヒーにこだわった「椿屋珈琲」にて、さらに美味しく生まれ変わった「椿屋スペシャルティブレンド」を2026年2月27日（金）よりご提供いたします。

4月に30周年を迎える椿屋珈琲。椿屋珈琲でしか体験できない「ゆとりとくつろぎの時間」をお過ごしいただきたく、コーヒーの生産地に足を運んで豆を厳選し、焙煎・抽出技術を磨き続けてまいりました。

創業当初から変わらない味わいを30年の歳月をかけて培った知識と技術によりさらに進化させ、サイフォン抽出だからこそ表現できる豊かな香り、ゆったりとした時間を店内でお過ごしいただくのに相応しい、時間の経過とともに味わいの変化を感じていただけるブレンドに仕上げました。

芳醇な香りの中に顔を出すエレガントな花のような香り、従来のキャラメルやナッツのようなフレーバーに加えて、青リンゴを思わせるフルーツの甘味をお楽しみいただいた後、冷めてからは雑味のないクリアな余韻が広がります。

全流通量の5％程度といわれる希少なスペシャルティランクの豆のみをブレンドした、椿屋珈琲が自信をもってお届けする一杯をぜひご堪能ください。

【販売期間】

2026年2月27日（金）～

【販売店舗】

「椿屋珈琲」「椿屋茶房」「椿屋カフェ」など

「椿屋珈琲 焙煎所＆カフェ」

※店舗検索はこちらから

https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

※コーヒー豆はオンラインショップでもお求めいただけます。

https://www.tsubakiya-online.shop/

国際資格「Qグレーダー」を有する焙煎士による厳選したブレンド

国際コーヒー鑑定士「Qグレーダー」の弓削田焙煎士。その実績に裏打ちされた確かな専門性と、「お客様に美味しいスペシャルティコーヒーをお届けしたい」という熱い想いで、豆の選定から個性を最大限に引き出す焙煎に至るまで、妥協のないこだわりをもって日々コーヒーと向き合っています。

心を込めて完成した新たな「椿屋スペシャルティブレンド」、その美味しさを体験ください。

【弓削田焙煎士からのコメント】

定番の「椿屋スペシャルティブレンド」のブラッシュアップを図るために、「香り」「甘味」「余韻」をさらに追及し、辿り着いた味わいです。

今まで使用していたタンザニア（キリマンジェロ）の代わりに、エチオピアとルワンダを配合しました。個性豊かなアフリカの豆の配合を増やしたことで香りがグッと上がり、フルーツの甘さとシュガーのような甘さが交わり複雑性が増しました。

また、よりグレードの高いトップスペシャルティクラスの豆をブレンド、丁寧に焙煎することで、冷めても甘さの余韻でスッと消える後口が特徴です。

淹れたての熱いうちは今までのようなコクと甘みを感じつつ、冷めるにつれてスペシャルティコーヒーらしい甘さの余韻をご堪能いただけます。「伝統」の「進化」をお楽しみいただければ嬉しく思います。



