『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』天使姉妹・悪魔姉妹・天使兄弟たちのアクリルフィギュアなど一挙登場！

コスパグループ株式会社

『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』新作グッズ＆アパレルが一挙登場。

天使姉妹・悪魔姉妹・天使兄弟たちのアクリルブロックフィギュアをはじめ、65mm缶バッジ、ステッカーシリーズ、Tシャツ、バッグがラインナップ。

毎日デスクに飾って身に着けて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の世界を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2026年5月中旬発売予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00889/mode/series

◆商品情報

商品名：パンティ アクリルブロックフィギュア

商品名：ストッキング アクリルブロックフィギュア

商品名：スキャンティ アクリルブロックフィギュア

商品名：ニーソックス アクリルブロックフィギュア

商品名：ポリエステル アクリルブロックフィギュア

商品名：ポリウレタン アクリルブロックフィギュア

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：60mm程度

素材：アクリル製

価格：各880円（税込）

厚さ8mmでしっかり自立。

ミニサイズなのでお出かけもディスプレイも気軽に楽しめます。

・土台不要＆コンパクトなサイズで飾る場所を選ばないアクリルブロックフィギュア。

・いっしょにおでかけするのもオススメ。

商品名：パンティ 65mm缶バッジ

商品名：ストッキング 65mm缶バッジ

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：直径65mm

素材：アルミニウム製

価格：各605円（税込）

大きめサイズの缶バッジ。

バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。

商品名：パンティ＆ストッキング 屋外対応ステッカー

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）縦11.5×横12cm

素材：合成紙、PP

価格：770円（税込）

光や水に強いので車やバイクなどに貼ってもOK！

・こちらは屋外での使用に適した商品となります。

・耐水・耐UV仕様なので乗り物（車・バイク・自転車など）やヘルメット、スノーボードなどにも最適です。

※ご使用上の注意※

・ざらついた面や曲面など強い粘着力が必要な箇所には適しておりません。

・貼り付ける面に水分や汚れなどがついていると吸着力が弱くなります。水分や汚れがついていない綺麗な状態をご確認の上、シール全面に圧力を加えしっかりと貼り付けてください。

・紙素材や、剥がす際に傷める恐れがある素材には貼り付けないでください。

・PE（ポリエチレン）素材、エンボス加工やコーティング加工された小箱、木や石（自然物）、麻袋、不織布には貼り付けないでください。

・バイクのエンジン付近など高温になる場所や、冷蔵庫など低温環境での使用は避けてください。粘着力低下の原因となります。

・貼る素材や場所によってはシールが剥がれやすくなることがあります。

・ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。（ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます）

・ご使用状況や貼り付け後の周囲の環境によっても異なりますが、耐用年数の目安は約1～2年となります。（粘着力や印刷の保持期間）

商品名：パンティ＆ストッキング ミニステッカーセット

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚

素材：紙、PP

価格：770円（税込）

複数枚セットで楽しみ方色々！

・身の回りのもののカスタムにオススメな、ミニサイズのステッカーセットです。

・4枚入りなので小物などに貼ったり、スマホやタブレットのケースに挟んだり色々な場所に色々な楽しみ方ができちゃいます。

・コレクションアイテムとしても。

※ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。（ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます）

※直射日光や水流に長時間当て続けるのは、変色や品質低下に繋がりますのでお避けください。

商品名：パンティ＆ストッキング Tシャツ

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

商品名：スキャンティ＆ニーソックス Tシャツ

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI

価格：3,300円（税込）

商品名：ポリエステル＆ポリウレタン Tシャツ

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：WHITE

価格：3,300円（税込）

「5.6オンス」の生地を使用したタフな一枚。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

商品名：パンティ＆ストッキング ショルダートート

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）40×34×マチ13cm

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：2,200円（税込）

スナップボタンと内ポケットつき。

耐久性が高く、斜めがけにも対応！

・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。

・長めのベルトは斜めがけにも最適。

・開口部にはスナップボタン付き。

・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。

・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。

商品名：パンティ＆ストッキング ラージトート

発売日：2026年5月中旬予定

サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm

素材：綿100％

カラー：BLACK

価格：1,980円（税込）

頑丈な生地＆大容量。

通勤・通学、お出かけまで、幅広いシーンで活躍するトートバッグ。

・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ

・裏面は無地です

■権利表記

(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

◆COSPAは2025年5月で30周年！

株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》

https://www.cospa.com/30th/

《展開ブランド》

公式キャラクターアパレル・グッズ

「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/

「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/

公式キャラクターコスチューム

「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/

「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/