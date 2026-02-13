【INDIVI】話題の『着る日傘』シリーズが今年も登場！特集ページを2月13日(金)より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は、昨年好評を博した「遮熱」、「UVケア」機能が特徴の『着る日傘』シリーズ待望の新作を発売。2月13日（金）に特集ページを公式オンラインストアにて公開いたします。

「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。

キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。

快適な通勤が叶う『着る日傘』シリーズが今年も登場！赤外線を反射する遮熱性と、紫外線をしっかり遮蔽するUVケア機能で、まるで日傘を着ているような安心感。爽やかな着心地が続きます。ブラウス、ジレ、ジャケット、パンツ、ワンピースと豊富なラインアップの着る日傘シリーズはすべてマシンウォッシャブル。ケアしやすい素材で残暑まで長くご愛用いただけます。

昨年の発売直後から、メディアにも多数取り上げられた話題の『着る日傘』シリーズを、ぜひご覧ください。

『着る日傘』特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/indivi/topics/wearable-parasol/

『着る日傘』アイテム

【BLOUSE/PANTS】

BLOUSE 14,300 yen PANTS 13,970 yen ※all tax in

【GILET】

GILET 18,920 yen ※tax in

【JACKET】

JACKET 19,910 yen ※tax in

【ONE-PIECE】

ONE-PIECE 20,900 yen ※tax in

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア：http://indivi.jp

■ 全国のINDIVI店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist)

【 Brand Concept 】

自分らしさ（INDIVIDUAL）を大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。

キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/