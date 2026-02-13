【INDIVI】話題の『着る日傘』シリーズが今年も登場！特集ページを2月13日(金)より公開

写真拡大 (全6枚)

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は、昨年好評を博した「遮熱」、「UVケア」機能が特徴の『着る日傘』シリーズ待望の新作を発売。2月13日（金）に特集ページを公式オンラインストアにて公開いたします。





「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。


キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。



快適な通勤が叶う『着る日傘』シリーズが今年も登場！赤外線を反射する遮熱性と、紫外線をしっかり遮蔽するUVケア機能で、まるで日傘を着ているような安心感。爽やかな着心地が続きます。ブラウス、ジレ、ジャケット、パンツ、ワンピースと豊富なラインアップの着る日傘シリーズはすべてマシンウォッシャブル。ケアしやすい素材で残暑まで長くご愛用いただけます。





昨年の発売直後から、メディアにも多数取り上げられた話題の『着る日傘』シリーズを、ぜひご覧ください。




『着る日傘』特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/indivi/topics/wearable-parasol/


『着る日傘』アイテム


【BLOUSE/PANTS】　



BLOUSE　14,300 yen　PANTS 13,970 yen　※all tax in


【GILET】



GILET　18,920 yen　※tax in　


【JACKET】



JACKET　19,910 yen　※tax in


【ONE-PIECE】



ONE-PIECE　20,900 yen　※tax in


【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア：http://indivi.jp


■ 全国のINDIVI店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist)



【 Social Media 】

■ Instagram：@indivi__official
■Ｘ：@indiviofficial


■LINE @indivi　https://lin.ee/EWQs7Dc



【 Brand Concept 】

自分らしさ（INDIVIDUAL）を大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。
キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを提案します。




＜会社概要＞


・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者：逈　博幸


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/


ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/