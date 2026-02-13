【INDIVI】話題の『着る日傘』シリーズが今年も登場！特集ページを2月13日(金)より公開
ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「INDIVI（インディヴィ）」は、昨年好評を博した「遮熱」、「UVケア」機能が特徴の『着る日傘』シリーズ待望の新作を発売。2月13日（金）に特集ページを公式オンラインストアにて公開いたします。
「INDIVI（インディヴィ）」は、自分らしさを大切にする女性たちに向けた、時代性にあったモードテイストを感じさせるリアルクローズブランドです。
キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを求める働く女性に支持され続けています。
快適な通勤が叶う『着る日傘』シリーズが今年も登場！赤外線を反射する遮熱性と、紫外線をしっかり遮蔽するUVケア機能で、まるで日傘を着ているような安心感。爽やかな着心地が続きます。ブラウス、ジレ、ジャケット、パンツ、ワンピースと豊富なラインアップの着る日傘シリーズはすべてマシンウォッシャブル。ケアしやすい素材で残暑まで長くご愛用いただけます。
昨年の発売直後から、メディアにも多数取り上げられた話題の『着る日傘』シリーズを、ぜひご覧ください。
『着る日傘』特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/indivi/topics/wearable-parasol/
『着る日傘』アイテム
【BLOUSE/PANTS】
BLOUSE 14,300 yen PANTS 13,970 yen ※all tax in
【GILET】
GILET 18,920 yen ※tax in
【JACKET】
JACKET 19,910 yen ※tax in
【ONE-PIECE】
ONE-PIECE 20,900 yen ※tax in
【 商品のお取り扱い 】
■ オンラインストア：http://indivi.jp
■ 全国のINDIVI店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR127&link_id=127_H_all-size_shoplist)
【 Brand Concept 】
キャリアブランド市場の中でスタイリッシュなテイストで、シャープな着こなしを提案します。
