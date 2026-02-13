【Web小説サイト「カクヨム」10周年記念】「次の流行は、ここから始まる。」カクヨム10テーマ小説コンテスト開催決定！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、株式会社はてな（本社所在地：京都市中京区 代表取締役社長：栗栖義臣）と共同で開発したWeb小説サイト「カクヨム」の10周年を記念し、「次の流行は、ここから始まる。」カクヨム10テーマ小説コンテストを2026年3月2日（火）より開催します。

本コンテストでは、今後ブームになることが期待できる「異世界×謎解き」「ホラー恋愛」「ポストアポカリプス」など10の募集テーマをラインナップしました。

選考委員を務めるのは、近年カクヨムから書籍化を経験したプロ作家やカクヨムコンテスト受賞者の18名です。

400文字から応募できる「ルーキー部門」も設けていますので、創作初心者の方やコンテスト初参加の方も大歓迎。

さらに、最も応募数が多かった部門を「次にくるテーマ」として認定し、運営によるプッシュを約束する特別企画も実施します。

次の流行のさきがけとなるような、エネルギッシュで瑞々しい小説と出会えることを楽しみにしています。

募集部門

【1万文字以上】

- 異世界×謎解き部門（選考委員：かませ犬S(https://kakuyomu.jp/users/kamaseinux)、水品知弦(https://kakuyomu.jp/users/shimi382)）- 骨太ダークファンタジー部門（選考委員：稲荷竜(https://kakuyomu.jp/users/Ryu_Inari)、くろぬか(https://kakuyomu.jp/users/kuronuka)）- 宿命の伴侶～生まれついての契り～部門（選考委員：神宮寺あおい(https://kakuyomu.jp/users/Jinguji_Aoi)、藤夜(https://kakuyomu.jp/users/fujiyoru)）- ホラー恋愛部門（選考委員：天野コハク(https://kakuyomu.jp/users/michico)、鋏池穏美(https://kakuyomu.jp/users/tukaike)）- ミステリー×アクション部門（選考委員：雪車町地蔵(https://kakuyomu.jp/users/aoi-ringo)、湊川みみ(https://kakuyomu.jp/users/mimikaku)）- 悠々自適なソロ活部門（選考委員：雨傘ヒョウゴ(https://kakuyomu.jp/users/amagasa-hyogo)、三毛猫みゃー(https://kakuyomu.jp/users/R-ruka)）- 歴史・時代IF～もしもあのときこうだったら～部門（選考委員：砂里えり(https://kakuyomu.jp/users/eri-sunasato)、黄泉坂登(https://kakuyomu.jp/users/86sikicyuunen)）- モブな僕らの青春部門（選考委員：マリブコーク(https://kakuyomu.jp/users/bass_band0908)、無月弟(無月蒼)(https://kakuyomu.jp/users/mutukitukuyomi)）- ポストアポカリプス部門（選考委員：キー太郎(https://kakuyomu.jp/users/--0_0--)、納戸丁字(https://kakuyomu.jp/users/pincta)）

【400字～9999文字】

- ルーキー部門（選考委員：カクヨム編集部）

スケジュール

応募受付期間：2026年3月2日（月） 正午 ～ 2026年3月31日（火） 午前11:59

最終選考結果発表：2026年6月中 カクヨムにて発表します

賞・賞金等

- 選考委員セレクト賞（異世界×謎解き部門、骨太ダークファンタジー部門、宿命の伴侶部門、ホラー恋愛部門、ミステリー×アクション部門、悠々自適なソロ活部門、歴史・時代IF部門、モブな僕らの青春部門、ポストアポカリプス部門より各部門6名）：図書カードネットギフト5,000円分- カクヨムセレクト賞（ルーキー部門より30名）：図書カードネットギフト2,000円分

【特別企画】

「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」

- 次にくるテーマ賞：応募数が最も多い部門を「次にくるテーマ」として認定します。選ばれたテーマは今後カクヨム内で作品募集企画を開催したり、特集に掲載したりするなど、運営からのプッシュを約束します。ルーキー部門を除く9部門が対象となります。

カクヨム10周年を記念した「カクヨム誕生祭2026 ～10th Anniversary～」では、本コンテストをはじめ、カクヨムの歴史を振り返る特別企画や、ユーザー参加型のイベントなどを予定しています。企画の詳細は、2026年3月2日（月）に特設サイトにて公開いたします。

「カクヨム」とは

「カクヨム」は物語を愛する全ての人たちへ、誰でも自由なスタイルで物語を書ける、読める、お気に入りの物語を他の人に伝えられる、Web小説サイトです。大賞受賞者が書籍化の権利を手にできる「カクヨムWeb小説コンテスト（第10回より「カクヨムコンテスト」と改称）」をはじめとした数々のコンテストの実施や、KADOKAWA内外の人気作品について二次創作の投稿を認めるなど、様々な形での創作活動を支援しています。

https://kakuyomu.jp/

