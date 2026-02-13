【直方市】切り絵クリエイターKENがデザイン、オリジナルデザインマンホールを設置！
直方市
直方市では、下水道との身近な接点であるマンホール蓋を通じて、今まで以上に下水道への理解と関心を深めていただくとともに、市民の皆様方はもちろんのこと、市外からの観光の方々にも楽しんで頂くことを目的にデザインマンホールを作成いたしました。
デザインは、直方市の花のひとつ「チューリップ」をモチーフに、ふるさと応援大使である市内在住の切り絵クリエターＫＥＮさんの作品を採用しました。（市報のおがた令和7年4月号掲載作品）
今後も順次、ＫＥＮさんの作品のデザインマンホールを市内各所に設置する予定です。
市民の皆様方はもちろんのこと、市外の方々もこれを機に是非、直方市に足を運んでいただき、デザインマンホールを通じて直方市の魅力を感じていただけたらと思います。
４月５日以降の設置場所
【展示場所】
直方谷尾美術館
（「もぐもぐ四季ねこ展」での展示）
【展示期間】
2月20日（金）～4月5日（日）
【４月５日以降の設置場所】
ＪＲ直方駅前（明治町商店街入口）
【設置日】
202６年４月６日（月）予定
【本件についての問い合わせ】
下水道 建設係 担当：森山 TEL：0949-25-2203
秘書広報課 秘書広報係 担当：河野 TEL：0949-25-2212