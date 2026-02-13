1,105人に聞いた【2026年バレンタイン婚活調査】“重すぎない”ことが重要？交際前の「ご縁チョコ」に8割超が好印象。

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、婚活男女1,105人を対象に「バレンタインに関する意識調査」を実施。本調査では、交際前の相手に対し、気持ちを伝えすぎない“挨拶代わりのチョコ”を「ご縁チョコ」と定義。その受け止められ方や、バレンタインが出会いの進展に与える影響について調査しました。

■交際前、さりげなく好意を伝えるなら“ご縁チョコ”が「好印象」

バレンタインシーズンにあわせて、交際前の「これから良いご縁になりたい相手」に贈る“ご縁チョコ”について調査を実施しました。その結果、男性の86.8％、女性の81.9％が“ご縁チョコ”貰ったら「嬉しい」「好印象」と回答。一方で、「特に何も感じない」「少し重いと感じる」と回答した割合はいずれも1割未満にとどまりました。

交際前のバレンタインにおける好意の伝え方として、相手に負担を感じさせない程度のアプローチが、男女ともに前向きに受け止められていることが分かります。

■ バレンタインは“関係を動かすきっかけ”に

バレンタイン時期に出会った相手について、男性の74.8％、女性の70.2％が「ホワイトデー（約1ヶ月後）までに何らかの進展を期待する」と回答しました。

また、男性の約半数は「バレンタインの時期に出会った相手とは、長く続くご縁になりそうな予感がする」と回答。季節のイベントが出会いに対する前向きな意識を後押ししている様子がうかがえます。

本調査の結果から、バレンタインは「告白する日」という位置づけにとどまらず、自然な形で関係性を進展させるタイミングとして捉えられている実態が明らかになりました。

■ バレンタイン限定キャンペーンについて

IBJ Matchingでは、今回の調査結果を踏まえ、バレンタインシーズンに合わせた期間限定キャンペーンを実施します。 期間中にマッチングが成立した男女には、各店舗にて独自の特典をご用意。（※店舗によって異なります）

さらに、初参加の男性には、次回の出会いにつながるクーポンを配布。バレンタインをきっかけに生まれたご縁を、その後の関係構築へとつなげられる環境を提供します。

■ バレンタイン期間のパーティーについて詳細は下記ページをご確認ください。

▶ バレンタイン期間のパーティーはこちら(https://www.partyparty.jp/party_hope_search/vt-party/search)

