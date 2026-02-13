みずほポシェット、バディスポーツ幼児園と小学生から学ぶ「生き抜く力」を育む親子金融教育プログラムを開講

株式会社みずほポシェット

この度、株式会社みずほポシェット（代表取締役社長：小原綾子、以下「みずほポシェット」）は、株式会社バディ企画研究所（代表取締役：鈴木威）と提携し、小学校１年生以上を対象とした「バディ金融教育スクール年間プログラム」を2026年2月から開校します。今年は全10回を予定し、変化の激しい時代を生きる子どもたちに、金融リテラシーを通して「生き抜く力」を育み、小学生から体系的に学べる実践的なプログラムを提供します。

本取り組みの背景について

金融教育は2022年度から高校家庭科で必修化されるなど、日本でも「金融リテラシー教育」としてその重要性は高まっています。しかし、小学生段階から体系的に学べる実践的なプログラムは限られているのが現状です。

先が読めない変化の激しい時代を生きる子どもたちには、単なる知識ではなく「自分で気づき、考え、選び取る力」が必要です。本プログラムでは、金融リテラシーを「生き抜く力」として捉え、当社が開発したアプリを活用したオリジナル授業をもとに、世の中の出来事と自分の暮らしのつながりを理解する力を育むことを目指します。

■ 本プログラムの特徴: 教育×金融×テクノロジーの融合

1.教育業界トップ企業の本格コラボレーション

当社がビジネスパートナーであるセガXD社と３年かけて開発した子ども向け金融教育アプリ「PochettePlus（ポシェットプラス）」を活用し独自の金融経済教育プログラムを提供

難易度の高い、金融経済の概念を小学生向けにわかりやすくアレンジした内容

2. 初年度の体系的カリキュラム

初年度 :お金の基礎、社会の仕組み、働くことの意味

2年目以降も開催検討中。

段階的に学びを深め、最終的には自分で事業を考え発表するまでを体験します

ポシェットタウンの世界観を活用し社会の仕組みを伝える

3. 親子で学ぶ参加型プログラム

月1回の定期開催で継続的な学びを実現

アプリを活用し、自宅でも学習を継続できる環境

親子で金融について対話するきっかけを提供

【初年度カリキュラム(一部抜粋)】

2月 : ポシェットタウンでお店経営体験

4月 : 社会の仕組み - お金はぐるぐる回っている

5月 : お金と道徳 - 働くことの大切さ

9月 : 銀行の働き

10月 : お金と道徳 - お小遣い・お手伝いの意味

■今後の展開

本プログラムは3年間のプログラム構成となっており、2年目以降は外国為替や資産運用、起業家教育へと発展させることを想定しています。最終的には子どもたち自身がビジネスプランを考え、プレゼンテーションする力まで育成します。また、プログラムの成果を踏まえ、他教室への展開も視野に入れています。* *2年目以降の開催は未定

■バディスポーツ幼児園/バディグローバルスクールについて

バディスポーツ幼児園は、スポーツを通じた教育を実践する幼児教育施設として45年以上の実績を持ちます。系列のバディグローバルスクール(小中一貫校)では、金融教育のほか、英語・IT(プログラミング)・スポーツ・計算能力・自然科学や農業といった体験型実習など多様な分野の教育を提供。画一的ではない個性を伸ばし、未来を自分の力で生き抜く子どもを育てています。

みずほポシェットについて

商号：株式会社みずほポシェット

所在：東京都千代田区

代表：代表取締役社長 小原 綾子

設立：2024年4月

事業内容：親子で楽しくお金の役割や経済を学べるアプリの開発運営、金融経済教育に関連事業を展開。〈みずほ〉と〈セガ〉の合弁会社であり、みずほポシェットが開発したお金の学びが楽しくできるアプリ「PochettePlus(ポシェットプラス)」(https://mizuho-pochette.co.jp/service(https://mizuho-pochette.co.jp/service)）提供等に取り組みます。