浜辺美波　『美的』表紙で一足先に春をお届け♪　「馬のように駆け抜けたい」2026年の目標とは？

対照的な2ルックで軽やかに登場

株式会社小学館『美的』4月号 通常版『美的』4月号 創刊25周年準備版

NHK大河ドラマ初出演となる『豊臣兄弟！』では秀吉の正妻・寧々を好演し、2月上旬に公開されたW主演映画『ほどなく、お別れです』も大注目。2026年も話題作に次々と出演している俳優の浜辺美波さんが、2月20日（金）発売の『美的』4月号の表紙に登場します。

色鮮やかなイエローグリーンのオールインワンとヘルシーなオレンジメイクが目を惹く通常版、純白のシースルーブラウスと目元や口元にきらめくラメで透明感を演出する創刊25周年準備版。対照的な色合いの2パターンの表紙で、春の訪れを予感させる軽やかな2ルックを披露してくれた浜辺さん。中ページでも、吸い込まれるような瞳と美肌に目を奪われる、多彩な撮り下ろしカットをお届けするほか、インタビューも大充実。2026年の目標や公開中の映画のお話から、最新のビューティ事情まで。ますます輝きを増す浜辺さんの胸の内を、たっぷりと明かしてもらいます。

「いろんな方とたくさん喋りたい」

話題作への出演が続き、今後も冬ごろまで大きな仕事の予定が決まっているという浜辺さん。午年にちなんで馬のように駆け抜けたい、と話す今年の目標について改めて聞いてみると──。

「いろんな方とたくさん喋りたい。現場で先輩方と話すのは緊張したりもしますが、ちゃんと会話を楽しんだり、いろんな面でアドバイスをいただけたらいいなと思っています」と教えてくれました。

キャリアを重ね、若い頃に比べていい意味で肩の力が抜けてきたという浜辺さんですが、自分ができることに真摯に向き合う姿勢は、映画『ほどなく、お別れです』で演じる新人葬祭プランナー・清水美空役ともどこかリンクしています。作中でさまざまな“別れ”に立ち会う中で感じたという不思議な感情や、心の中に生まれた変化など、インタビューでは映画にまつわる素敵なお話をたくさん披露してくれましたので、お楽しみに。

また、美容誌ならではの美容トークも盛りだくさんでお届けします。「本当はボクシングとかにもハマってみたいのですが（笑）、激しい運動が向いていないみたいで・・・」という浜辺さんが日々の生活で取り入れている運動とは？ この春トライしてみたいメイクとは？ 気になるインタビューの続きは誌面にて。さらに今号は、特別カバー版で表紙を飾る元宝塚歌劇星組のトップスター礼 真琴さんと浜辺さんのスペシャル対談もお届けします！

4月号は、浜辺さんが表紙の通常版と創刊25周年準備版、礼さんが表紙の特別カバー版、Snow Manの佐久間大介さんが表紙のSPECIAL EDITION、表紙&付録違いの4バージョンで2月20日（金）発売。

■通常版のみ特別付録 友利 新先生がセレクト！

ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ ローズ＋ 3ml

メラ B3 セラム 3ml

ドクターケイ 薬用ABC-GプレミアクリームTA [医薬部外品] 4.5g NEW

FAS ザ ブラック ナイトチャージマスク 1個

SOFINA iP 【薬用】角層トーニングセラム 2包

DEW タンタン コンクドロップα 2包

クラランス ダブル セーラム ライト ADC 1包

SUQQU ザ リクイド ファンデーション e 110 1包 NEW ※貼り込み付録

■創刊25周年準備版のみ特別付録

オバジ オバジ C10 セラム 3ml NEW

オバジ C25 セラム ネオ 2包 NEW

■通常版・創刊25周年準備版・SPECIAL EDITION共通貼り込み付録

クレ・ド・ポー ボーテ セラムエクラS II [医薬部外品] 2包 NEW

※特別カバー版には付録は付きません

『美的』4月号 通常版

発売日:2月20日（金）

価格:1,040円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

『美的』4月号 創刊25周年準備版

発売日:2月20日（金）

価格:930円（税込）

発行:小学館

公式サイト:美的.com(https://www.biteki.com/)

