1級・準2級プラスが追加！　より充実したラインナップの2026年度『英検(R)過去問題集』シリーズで合格をつかめ！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2026年2月13日に、『2026年度 英検過去問題集』シリーズ全8点（1級、準1級、2級、準2級プラス、準2級、3級、4級、5級）を発売いたしました。

▲新たに1級・準2級プラスが仲間入りし、より充実したラインナップに

毎年好評の『英検過去問題集』シリーズ2026年度版が発売！ 1級・準2級プラスが新たに仲間入りし、ラインナップは、【1級・準1級・2級・準2級プラス・準2級・3級・4級・5級】の8級分に。過去問題5回分に加え、過去問を分析して作られたオリジナルの模試を1回分収録しており、計6回の演習が行えます（準2級プラスのみ、過去問題3回分収録）。さらに、充実の解説が特長で、間違えた問題も、しっかり理解・復習でき、本番での得点力アップにつながります。また、オリジナルの模試である「合格力チェックテスト」で本番さながらの演習を行える点も魅力です。巻頭の「英検攻略ガイド」では、押さえておきたい大問のポイントや解き方を、例題とともに、やさしく丁寧に解説。英検合格を目指すあなたにぴったりのシリーズです。

■1級と準2級プラスが新たに仲間入り！

2026年度から、1級と準2級プラスが本シリーズに新たに仲間入りしました。満を持して登場した1級は、学習のつまずきを分かりやすく丁寧に解説するシリーズの特長を生かし、最難関級に挑む受験者を強力にサポートします。2025年度から新設された準2級プラスには、2回分の過去問に加えて、オリジナル模試1回分が掲載されており、全部で3回の実践演習を行えます。新たな級への受験に不安を感じている学習者にぴったりの1冊です。

■各大問の解き方とポイントが分かる巻頭「英検攻略ガイド」付き！

▲1級：合格力チェックテストの解説▲準2級プラス：ライティング英文要約の例題

各級巻頭には、二次試験も含めて、大問ごとに解き方とポイントを解説した「英検攻略ガイド」を収録しています。例題とともに解説されているので、さまざまな場面で活用することができます。さらに今年度から、リスニングの攻略ガイドに音声が付き、ポイントがよりわかりやすくなっています。

＜活用例＞

・過去問に取り組む前に、試験の流れをつかむ。

・取り組んだ後に、苦手な問題の解き方・ポイントを押さえる。

・試験直前に、全体の流れを再確認して本番に臨む。

攻略ガイドを活用して、自信をもって本番に臨みましょう！

■アプリで簡単音声視聴！ 無料音声アプリ「my-oto-mo」対応

▲巻頭の英検攻略ガイド。各大問の解き方のポイントを押さえることができます。

リスニング音声・二次試験音声は、無料音声アプリ「my-oto-mo」に対応。通学中や通勤中などのスキマ時間で効率よく学習を進められます。また、MP3での音声ダウンロードも可能なので、自分に合った方法で学習を進められます。

■「Kimini英会話」で二次試験までしっかり対策！

▲無料音声アプリ「my-oto-mo」。いつでもどこでも音声を聞くことができます。

問題集で二次試験対策を網羅したうえで、より実践的に対策したい方向けに「Kimini英会話」の無料受講特典が付きます。Gakkenのオンライン英会話サービス「Kimini英会話」で、二次試験対策レッスンを1回無料で受講することができます（新規登録者の方に限ります）。一次試験から二次試験までの全てをこの1冊でカバーできるので、自信をもって本番に臨めます。

■英検に合格するなら、Gakkenの商品で決まり！

Gakkenでは、さまざまな英検対策用の参考書・問題集を発売しています。その中でも特にお勧めしたいのが『ランク順英単語』と『英検 二次試験対策本』。書店で見かけたことがある方も多いのではないでしょうか？

『ランク順英単語』で英単語を覚え、『過去問題集』で一次試験・二次試験の実戦演習を積み、『英検二次試験対策本』で面接をクリア。各対策本は、取り組みやすい構成と充実の解説が特長で、合格まで丁寧に伴走します。

▲合格におすすめの3点セット 左から『ランク順 英検英単語』『英検過去問題集』『英検 二次試験・面接対策予想問題集』

2月13日発売の『2026年度版 英検過去問題集』に、『ランク順英単語』と『英検 二次試験面接対策予想問題集』を合わせて、3点セットで英検合格をつかみ取りましょう！

［商品概要］

■『2026年度 英検1級過去問題集』

価格：3,080円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／612ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306241-3

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130624100(https://hon.gakken.jp/book/1130624100)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/064Hamn(https://amzn.asia/d/064Hamn)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466685/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466685/)

■『2026年度 英検準1級過去問題集』

価格：2,420円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／508ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306242-0

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130624200(https://hon.gakken.jp/book/1130624200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/hESY98P(https://amzn.asia/d/hESY98P)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466686/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466686/)

■『2026年度 英検2級過去問題集』

価格：1,870円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／440ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306247-5

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130624700(https://hon.gakken.jp/book/1130624700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/1cZgGmi(https://amzn.asia/d/1cZgGmi)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466688/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466688/)

■『2026年度 英検準2級プラス過去問題集』

価格：1,705円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／244ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306276-5

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130627600(https://hon.gakken.jp/book/1130627600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/hgLPf1p(https://amzn.asia/d/hgLPf1p)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466715/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466715/)

■『2026年度 英検準2級過去問題集』

価格：1,760円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／412ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306254-3

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130625400(https://hon.gakken.jp/book/1130625400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/3kYXW49(https://amzn.asia/d/3kYXW49)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466697/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466697/)

■『2026年度 英検3級過去問題集』

価格：1,650円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／368ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306262-8

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130626200(https://hon.gakken.jp/book/1130626200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/6yaDYM1(https://amzn.asia/d/6yaDYM1)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466701/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466701/)

■『2026年度 英検4級過去問題集』

価格：1,430円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／328ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306263-5

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130626300(https://hon.gakken.jp/book/1130626300)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/8lHVOHC(https://amzn.asia/d/8lHVOHC)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466703/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466703/)

■『2026年度 英検5級過去問題集』

価格：1,320円（税込）

発売日：2026年2月13日

判型：A5判／224ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-306264-2

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130626400(https://hon.gakken.jp/book/1130626400)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/fdivZfK(https://amzn.asia/d/fdivZfK)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18466702/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18466702/)

