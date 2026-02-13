ぷよぷよeスポーツ！！豊橋市内８か所で予選会【参加・観戦 無料】
「eスポーツプレイヤー・プロゲーマー」をご存じですか？
いま、常に「男子小中学生がなりたい職業ランキング」の10位以内に入るほど、注目を集めている人気の職業なんです！
生涯学習センター対抗ぷよぷよeスポーツ合戦！
豊橋市で、令和７年度ウェブキャスト講座「生涯学習センター初！eスポーツ交流会」を開催します。
市内 8か所の生涯学習センターをオンラインで繋ぎ、予選会を開催。予選優勝者が各生涯学習センターの代表者として、センター対抗決勝トーナメントでぷよぷよ対決します！
eスポーツの魅力を楽しく学びながら、遠く離れたセンターとオンラインを通して交流しましょう。
優勝者には賞品あり！
参加ご希望の方は2/25までに申し込みが必要です（定員は各センター8名、合計 64 名）。
観覧は自由です！ぜひ生涯学習センターで最先端のeスポーツに触れてみませんか!?
申込登録はこちら：あいち電子申請・届出システム(https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure-alias/webcast2026)
小中学生の憧れ「eスポーツ」が身近なセンターで体験できます！
2026年9月に開催される第20回アジア競技大会でも、正式競技として採用され注目を集めるeスポーツーツ。授業や部活で取り組む学校や、オンラインでできる習い事として取り入れる家庭も増えてきています。今回の交流会は、今までeスポーツを行ったことのない方も気軽にご応募いただけます！
会場の「生涯学習センター」ってどんなとこ？何ができるの？
今回会場となる生涯学習センターは８か所ですが、市内には２２か所の生涯学習センターがあります。
以前は地区市民館で親しまれていましたが、２０２４年４月から「生涯学習センター」に名称を変更。
図書室や自習室など誰でも利用することができ、さまざまな講座やイベントも開催されています。
子育て世代や学生にもおすすめ、生涯学習センター！
駐車場・駐輪場あり！冷暖房完備！WiFiも自由に使える！一年中快適に過ごすことができます。
センターにある図書室の本は借りられます。
また、図書館から遠方のセンターでは、例えば「まちなか図書館」で借りた本を返したり、予約して取り寄せることもできます。
乳幼児を対象としたプレイルームがあるセンター、０～３歳児対象ここにこサークルが開催されているセンター、ブランコや滑り台などの遊具があったり、公園が隣接されてるセンターごと様々ですが、どこも掃除も行き届いていて、トイレも綺麗で安心！！
小さい子でも思いっきり遊ばせてあげることができます。おもちゃも置いてありますよ。
学生の方には、自由に使用できる自習室が人気！公衆無線LANが入っており、WiFiが自由に使えるのも魅力。生涯学習センターは、おおむね中学校区ごとに設置されているので、小中学生が自転車で遊びに来ている姿や、高校で離れてしまった小中学校の友達と会う場所として利用しているグループもよく見られます。
スタッフも常駐しています。入口付近にいるので安心して利用できます。
挨拶や声掛けで、優しく迎えてくれますよ！無理に話しかけもしない距離感が絶妙です。
「どの地域の方もウェルカム！」生涯学習センタースタッフからのメッセージ
生涯学習センターは、よく「その地区に住んでいないと利用できない」と思われやすいのですが、どの地域の方でもウェルカムです！
毎年11月頃に行われるセンターまつりでは、地域ごと様々なイベントが企画されています。
センターをめぐってみてはいかがでしょうか。
スタッフも皆さんが利用してくれるのを楽しみにしています。
子育て世代や若い方もお気軽にお越しください！
【2/25までに要申込】
「生涯学習センター対抗ぷよぷよeスポーツ合戦」講座詳細
日時 令和 8 年 3 月 28 日 (土) 13:00~16:00 参加費:無料
会場 市内の生涯学習センター 8 館 石巻、中部、北部、羽根井、東部、高師台、五並、南稜(ミナクル)
対象 小学 4 年生~中学 3 年生(市内在住に限る)
申込 令和8年2月2日(月)から令和8年2月25日(水)まで
１.申込登録はこちら：あいち電子申請・届出システム(https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure-alias/webcast2026)
２.生涯学習課または、市内22か所どの生涯学習センターでも申込書の提出は可能です。
電話・FAX でもお申し込みいただけます。
「生涯学習センター対抗ぷよぷよeスポーツ合戦」には事前に参加申し込みが必要です。
参加募集数は各センター8名､合計64名です。応募者多数の場合抽選になります。観覧は自由です。
皆さまからのご応募をお待ちしています！
お問い合わせ先
豊橋市役所 教育部 生涯学習課
所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館11階)
電話番号/0532-51-2850