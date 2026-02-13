あらゆる価値を、届くカタチへ。株式会社アッシュが「大阪市を代表する企業100選」に選出されました。

株式会社アッシュ

ブランディング、プロモーション、エンターテインメントなど、ジャンルを越えたクリエイティブを手がける企画会社 株式会社アッシュ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：塩野 恵麻）は、地方創生メディア『Made In Local』が主催する「大阪市を代表する企業100選」に選出・認定されました。

■ 地方創生メディア『Made In Local』について

『Made In Local』は、「地域がいま、面白い！」をテーマに、日本各地で挑戦を続ける企業や人の魅力を発信する地方創生メディアです。コアコンテンツである「地域を代表する企業100選」では、地域に根ざし、技術・文化・SDGsなど多方面で価値を生み出す企業を厳選して紹介。各地の特色ある取り組みやストーリーを全国へ届けることで、「地域から輝く、世界に誇れる日本の創出」を目指しています。

なお本プロジェクトの公式アンバサダーには、俳優・アーティストの「のん」氏が就任しています。

https://madeinlocal.jp/

■ 選定基準

・地域コミュニティに積極的に参加するなど、社会活動に会社を挙げて取り組んでいる

・地元の名産や地場産業と言われるビジネスに携わっている

・若手の育成に力を入れている

・他社にはない独自の技術やビジネスモデルを持っている

・成長マーケットで事業をしている

・地域平均よりも高い給与水準を実現している

■今回の選出につながった歩み

株式会社アッシュは、創業36年にわたり、社会や企業、地域が持つ価値と丁寧に向き合ってきました。

これまで大切にしてきたのは、課題に対してすぐに答えを出すことではなく、「なぜそれをやるのか」という問いに立ち返る姿勢です。企業や地域、そこに関わる一人ひとりと向き合いながら、まだ言葉になっていない想いや、眠っている価値を見つめ直す。そして、それらを企画や演出を通して、社会に届くかたちへと整えてきました。

日々の取り組みの中で、課題発見から戦略設計、表現、発信までを一貫して担う体制も少しずつ形になり、多くの企業や地域とのご縁をいただいてきました。

また、クライアントワークに加え、自分たちが「良い」と感じるテーマに向き合う自主企画も継続してきました。FM802と共創した「Positive Monday Project Step Forward（ポジティブマンデープロジェクト）」では、月曜日が少し前向きになるきっかけを社会に提案。「Japan OLD」では、日本各地に残る暮らしや文化の魅力を再編集し、国内外へ発信してきました。

さらに、社内においても一人ひとりの想いや多様な働き方を尊重する環境づくりに取り組み、その姿勢が評価され、「WOMAN’s VALUE AWARD（ウーマンズ バリューアワード）」を2年連続で受賞する機会にも恵まれました。

こうした歩みの積み重ねが、このたびの「大阪市を代表する企業100選」選出へとつながったものと受け止めています。

■ これからと挑戦

答えのない時代だからこそ、問い続けることを大切に。

遊び心と誠実さを忘れずに、企業や地域、人の想いに寄り添いながら、企画から実装まで伴走していく姿勢は、これからも変わりません。

今回の認定と同じ時期に、当社が製作委員会として携わった映画『ゴリラホール』が公開を迎えます。音楽を愛する人たちの想いと熱量を描いた本作に、私たちも制作チームの一員として参加しています。

【映画『ゴリラホール』上映情報】

・栃木県｜小山シネマレブロ 2月下旬

・東京都｜新宿 kino cinema 2月下旬

・大阪府｜心斎橋 kino cinema 2月下旬

・秋田、神戸、名古屋での上映も予定しています。

映画制作という新たなフィールドへの挑戦もまた、私たちにとっては「想いを形にし、届ける」延長線上にあります。

今回の選出を励みに、領域にとらわれず、その時代に必要とされる表現を探し続けながら、どんなフィールドでもアッシュらしく軽やかに挑戦してまいります。

■ 株式会社アッシュについて

「Always Smile, Always Happy」という社名に込めた想いのもと、企画と演出の力で企業や地域の価値に光を当て、未来へつなぐ企画会社です。

会社名：株式会社アッシュ

所在地：大阪本社 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3丁目10-30 天神橋ビル2F

東京オフィス 〒150-0044 東京都渋谷区円山町5番3号 MIEUX渋谷ビル8階

代表者：代表取締役 塩野 恵麻

事業内容：企画、クリエイティブ制作、ブランディング、プロモーション、エンターテインメント

URL：https://a-sh.co.jp/