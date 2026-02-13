厳選した花々の恵みがパサつく傷んだ髪へ浸透・補修。ブースター*としても使える美容液ミストが新登場。
花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する『フローラノーティス ジルスチュアート』は、2026年3月13日(金)に、パサつく傷んだ髪へ浸透・補修し、ブースター*としても使えるリペアヘアミスト2種と、自然なニュアンスメイクも叶えるヘアミルクからセンシュアルジャスミンの香りを発売いたします。
ご予約は2026年2月13日(金)より公式オンラインショップと店舗にて受付を開始いたします。
*ヘアミルクやヘアオイルのなじみを良くするブースター
■好みの仕上がりや髪質、香りで選べる2タイプ。うるおいと弾力感のある髪へ。
チェリーブロッサム リペアスムースヘアミスト
センシュアルジャスミン リペアモイストヘアミスト
POINT 1 傷んだ髪に浸透・補修。うるおいと弾力感のある揺れツヤ髪へ。
植物由来毛髪補修成分と植物由来浸透補修成分が髪の内側を補修し、毛髪柔軟成分がやわらかな手触りを実現。さらに、コート成分が髪1本1本を包み込み、ふっくらとした弾力感を与えます。ヘアミルクやヘアオイルのなじみを良くするブースターとしてもご使用いただけます。
POINT 2 好みの仕上がりや髪質、香りで選べる2タイプ。
毛先までパサつきなくうるおいながらも、軽やかでサラサラとしたなめらかな指通りが続くスムースタイプと、毛先までしっとりまとまりながらも重さを感じさせず、しなやかでなめらかな指通りが続くモイストタイプ。好みの仕上がりや髪質、香りでお選びいただけます。
POINT 3 様々なダメージから髪をしっかりと守ってケア。
ヒートプロテクト処方や、カラーケア処方をはじめ、乾燥ダメージプロテクト効果や摩擦ダメージプロテクト効果、静電気を防止し摩擦*1 を抑えてキューティクルの剥がれを抑制する効果も。様々なダメージから髪を守ります。
*1 ブラッシングなど
POINT 4 自然の恵みをたっぷりと。
植物由来の厳選した美容成分をたっぷりと配合。コールドプレス製法のモリンガオイルをはじめ、花々の美容成分が髪にうるおいを与えます。チェリーブロッサム リペアスムースヘアミストは、自然由来指数83%*2。センシュアルジャスミン リペアモイストヘアミストは、自然由来指数87%*2。
*2 ISO 16128準拠 水を含む
■自然なニュアンスメイクも叶えるトリートメントヘアミルク。
POINT 1 なめらかな指通りとツヤを叶える、厳選した植物成分配合。
髪の内部とキューティクルのダメージをW補修。良質な植物オイルが髪の表面をなめらかに整え、
ツヤやかな仕上がりが一日中持続します。
POINT 2 熱ダメージを抑える、ヒートプロテクト効果。
ドライヤーやヘアアイロンの熱によるダメージから髪を守ります。
POINT 3 睡眠中も髪をいたわる、ナイトケア効果。
睡眠中におこる乾燥やリネンとの摩擦ダメージを軽減します。
POINT 4 日ざしから髪を守る、UVカット成分*3 配合。
気になる紫外線ダメージから髪を守ります。
*3 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル
POINT 5 やわらかに香り立つ、センシュアルジャスミン。
知的で爽やかな印象と内にひそむツヤやかさをもつ、甘美で奥深い香りです。
ヘアミルクならではのやわらかな香り立ちで、髪をやさしく包み込みます。
POINT 6 自然なニュアンスメイクを叶える。
植物由来スタイリング成分*3 が自然なニュアンスをつくります。朝のスタイリングや日中のお直しなど、シーンを選ばずお使いいただけます。
*3 アマニ油
■商品概要
発売日：2026年3月13日(金)限定発売
予約開始日：2026年2月13日(金)
品名：フローラノーティス ジルスチュアート チェリーブロッサム リペアスムースヘアミスト
内容量：200mL
価格：3,850円(税込)
品名：フローラノーティス ジルスチュアート センシュアルジャスミン リペアモイストヘアミスト
内容量：200mL
価格：3,850円(税込)
品名：フローラノーティス ジルスチュアート センシュアルジャスミン リペアモイスト ヘアミルク
内容量：100g
価格：3,520円(税込)
■Flora Notis JILL STUART
ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。
厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。
“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。
*全商品総計において
