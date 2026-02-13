シェアNo.1のタレントマネジメントシステム「タレントパレット」、官公庁の人事業務の効率化、人事戦略の推進に向け「Talent Palette Government Edition」を提供開始

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、証券コード：4071）が提供する、データに基づく人材活用や人的資本経営の実践、人事業務のDX化、リスキリングの推進などを目的に、多くの大手エンタープライズ・中堅企業で導入が進むシェアNo.1（*1）タレントマネジメントシステム「Talent Palette（以下：タレントパレット）」は、官公庁の人事業務の効率化、人事戦略の推進に向け、「Talent Palette Government Edition」の提供を開始しました。

（*1）出典 ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

■「Talent Palette Government Edition」提供開始の背景

政府が推進する「デジタル社会の実現」に向け、地方自治体・省庁をはじめとした官公庁においても、業務効率化やデータ活用が急務となっています。しかし、現場では依然として紙やExcelによる管理が多く、人材情報が分散し、データ活用が進まない課題があります。さらに、官公庁へのシステム導入には、厳格なセキュリティ基準やLGWAN（総合行政ネットワーク）対応が求められるため、一般的な民間のITツールの導入が難しいという課題がありました。

こうした課題を解決するため、タレントパレットは、官公庁における人事業務の効率化、人事戦略の推進に向け、「Talent Palette Government Edition」の提供を開始しました。

■「Talent Palette Government Edition」の主な特徴

1.「ISMAP-LIU」（*2）登録の安心のセキュリティ

タレントマネジメントシステムとして初めて、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度「ISMAP-LIU」に登録されており、官公庁が安心して導入できるセキュリティレベルを担保しています。また、LGWAN（総合行政ネットワーク）回線経由での安全なアクセスに対応しており（*3）、閉域ネットワークでの利用も可能です。これにより、クラウドサービス採用時のセキュリティ審査を大幅に簡略化し、機密性の高い人事情報も安全に管理・活用できます。

（*2）ISMAP-LIU - 政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(https://www.digital.go.jp/policies/security/ismap-liu)

（*3）LGWAN環境から本サービスを利用するには、お客様にてLGWAN接続用ゲートウェイサービスの契約が必要。

2. 公平・透明な人事評価と戦略的な人材配置を実現

紙やExcelによる煩雑な評価業務をシステム化し、評価プロセスを効率化するだけでなく、職員の経歴・スキル・適性・モチベーションなどの人材データを多角的に分析することで、経験や勘に頼らない納得感のある人事評価を実現します。また、AIを活用した異動シミュレーションで、組織全体のパフォーマンスを最大化する戦略的な人材配置を支援します。

3. 採用管理の効率化とミスマッチ防止

新卒・中途採用におけるエントリーシートのペーパーレス化から選考管理までを一気通貫でシステム化し、採用業務の工数を大幅に削減します。採用時の情報を入庁後活用し、一人ひとりのキャリアパスに沿った育成を支援します。また、活躍する職員の特性と応募者を比較分析することで、ミスマッチを防ぎ、優秀な人材の確保に寄与します。

秋田県、新潟市、生駒市、長崎市などの官公庁の活用シーンはこちら

https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/work/industry/local_authority/

＜Talent Palette（タレントパレット）について＞

「タレントパレット（https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/）」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワン型で搭載したタレントマネジメントシステムです。

人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や想い、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らないデータに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の抽出、採用ミスマッチ防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。

また、7,200以上の機能を備えた拡張性は、多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（*1）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

＜タレントパレットに関する評価＞

ITreviewの「タレントマネジメント」部門では、『開発スピードの速さ』や『機能性の自由度』の点で高い評価を受けています。

・様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。

・目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直観的な操作性が優れている。

出典：ITreview（2026年2月時点）

＜株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて＞

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。