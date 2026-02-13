【リーガロイヤルホテル京都】好評開催中「苺スイーツ＆ランチビュッフェ」の第2弾限定 オリジナルドリンク「冬解けストロベリーティー」 販売

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル京都（京都市下京区東堀川通り塩小路、総支配人 藤井 友行）はオールデイダイニング カザにて好評開催中の「～苺に恋する3か月～苺スイーツ＆ランチビュッフェ」の第2弾開催に合わせ、春の訪れをイメージしたオリジナルドリンク「冬解けストロベリーティー」を2026年2月14日（土）から3月31日（火）までの期間限定で販売します。

「冬解けストロベリーティー」イメージ

「冬解けストロベリーティー」は、やわらかな甘みの苺シロップとグレナデンシロップを合わせたダージリンティーです。雪をイメージしたふわふわのミルクフォームが、苺の香る紅茶にゆっくりと溶けていく様子は、冬から春へと移りゆく季節の情景を閉じこめた、心温まるオリジナルドリンクです。

「苺スイーツ＆ランチビュッフェ」イメージ

「～苺に恋する3か月～苺スイーツ＆ランチビュッフェ」第2弾のデザートコーナーには、「苺のチョコケーキ」や「苺のティラミス」、「苺とピスタチオムース」など、新たな苺スイーツが登場します。第1弾に続き、苺ならではの魅力がつまったスイーツと、苺のオリジナルドリンクが「～苺に恋する3か月～苺スイーツ＆ランチビュッフェ」を彩ります。

暖かな春の訪れとともに、甘酸っぱい苺の誘惑に満たされるひとときを心ゆくまでお愉しみください。

詳細については、次の通りです。

●●「冬解けストロベリーティー」販売 概要●●

【販売場所】

オールデイダイニングカザ（1階）

【販売期間】

2026年2月14日（土）～3月31日（火）

【販売時間】

[平日]11:30～15:00 （13:30最終入店） ＜90分制＞

[土日祝]1部11:30～13:00 ／ 2部13:30～15:00 ＜90分制＞

※3月は平日においても、2部制の営業となります。

※記載内容の期間・休業日・営業時間等は状況により変更となる場合がございます。詳しくは公式HPをご確認ください。

【料金】

◇「冬解けストロベリーティー」 \759

◇「苺スイーツ＆ランチビュッフェ」

［平日］大人・・・\4,807、シニア（70歳以上）・・・\3,795、小学生・・・\2,530、幼児（４歳以上）・・・\1,771

［土日祝］大人・・・\5,819、シニア（70歳以上）・・・\4,301、小学生・・・\3,036、幼児（４歳以上）・・・\1,771

※3歳以下のお子様は無料。

※表記料金は、すべて税金・サービス料を含みます。

※入荷状況により、食材の一部が変更になる場合がございます。

詳細を見る :https://www.rihga.co.jp/kyoto/restaurant/fair_list/strawberry-sweets-buffet-2025

■お客様お問い合わせ先■

リーガロイヤルホテル京都 オールデイダイニング カザ

〒600‐8237

京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町１番地

075-361-9226（直通）