【日水コン】剰余金の配当（期末配当）に関するお知らせ

株式会社日水コン

株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2026年２月13日開催の取締役会において、2025年12月31日を基準日とする剰余金の配当（期末配当）を行うことについて決議しましたので、お知らせいたします。

１．配当の内容

２．理由

当社は、中長期的な企業価値の向上とともに、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けております。連結配当性向は50％程度を目安とし、安定した配当を継続的に実施することで、株主の皆さまのご期待にお応えすることを基本方針としております。

この基本方針に基づき、2025年12月期の期末配当金は、直近の配当予想から10円00銭増配し、１株当たり42円00銭の普通配当を実施することといたしました。なお、中間配当金（32円00銭）と合わせた2025年12月期の年間配当金は１株当たり74円00銭となります。

引き続き、株主の皆さまのご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※配当予想は次のとおりとします。

■株式会社日水コン

株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。

水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959 年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。

社名：株式会社日水コン（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード261A）

本社：〒163-1122 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）

設立年月日：1959年5月25日

資本金：1億円