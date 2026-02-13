【日水コン】2025年12月期 決算発表
株式会社日水コン
- Consolidated Financial Results for the Fiscal Year Ended December 31, 2025 (Under Japanese GAAP)(https://ssl4.eir-parts.net/doc/261A/ir_material_for_fiscal_ym1/198308/00.pdf)
本社：〒163-1122 東京都新宿区西新宿六丁目22番1号（新宿スクエアタワー）
株式会社日水コン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中西 新二）は、2025年12月期 決算を発表しましたので、お知らせします。
決算短信- 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/261A/tdnet/2758838/00.pdf)
決算説明- 2025年12月期 決算説明資料(https://ssl4.eir-parts.net/doc/261A/tdnet/2758841/00.pdf)
■株式会社日水コン
株式会社日水コンは、「水」を専門とした建設コンサルタントです。
水道・下水道・河川を中心に、流域全体にわたる水関連事業を幅広く展開しています。1959 年の創業以来、事業活動を通じて水に関する様々な社会課題を解決しています。
社名：株式会社日水コン（東京証券取引所 スタンダード市場 証券コード261A）
設立年月日：1959年5月25日
資本金：1億円