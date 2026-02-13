相模原市役所本庁舎で配送ロボットの走行実証を実施

戸田建設株式会社

戸田建設（株）（本社：東京都中央区、社長：大谷 清介）、神奈川県相模原市（市長：本村 賢太郎）、及び、さがみはらロボットビジネス協議会（会長：藤本 恵介）は、2025年6月に締結した「ロボットフレンドリーな環境構築に係る実証事業に関する協定」※１に基づき、相模原市役所本庁舎において、市内企業が開発した配送ロボットによる物品配送の実証実験を実施します。

写真-1 開発したロボットの各動作の様子（物品配送）写真-2 開発したロボットの各動作の様子（エレベーター移動）写真-3 開発したロボットの各動作の様子（館内走行）

※1：「ロボットフレンドリーな環境構築に係る実証事業に関する協定」を締結

https://www.toda.co.jp/news/2025/20250611_006068.html

１．実証実験の内容

本実証実験では、本庁舎6階の「総務事務センター」を起点に、ロボットの自律走行により、各フロアへ物品の配送を実施します。本実証の特徴は下記の通りです。

(1) 公共施設での安全走行と運用確認

来庁者や職員など、様々な人が行き交い、かつ死角の多い公共施設ならではの環境において、センサーによる障害物検知や歩行者への配慮を行いながら、安全に目的地まで走行できることを検証しました。また、ICカード認証によるボックス開閉など、公共施設に必要なセキュリティ機能の確認も行いました。これらの検証結果を踏まえ、本実証実験においても安全かつ円滑な走行を実現します。

(2) 地域企業の連携による独自開発

「さがみはらロボットビジネス協議会」に所属する市内企業がデザインから製作まで手掛けたロボットを採用したことで、地域技術の社会実装を推進しました。

(3) エレベーター連携による縦移動の自動化

ロボットとエレベーターが通信により連携し、ロボット自らエレベーターを呼び出して目的階へ移動する「完全自動のフロア間移動」を実現しました。

２．今後の展望

今年度は開発した配送ロボットを市役所本庁舎内にて試験的に運用する「実証実験」を実施いたします。実際の業務現場で活用する中で、職員の皆様から広く意見を収集し、操作性や安全性、利便性のさらなる向上を図ります。

来年度は、庁舎内におけるロボット活用の本格的な実装に向け、ロボット及びシステムの機能向上、運用体制の構築といったさらなる開発と推進に取り組みます。また、この庁舎での先導的なモデルを契機として、相模原市内の他の施設や公共空間におけるロボット活用の推進にも注力していきます。

相模原の技術と当社の知見を融合させ、人とロボットが共生できる、より便利で豊かな「ロボットのまち さがみはら」の実現を加速させていくとともに、建物とロボットの最適な関係を構築する「ロボットフレンドリービルディングデザイン」※２の普及・発展に引き続き邁進してまいります。

ロボットフレンドリービルディングデザインの概念図

※2：「ロボットフレンドリービルディングデザイン」ホームページ

https://rfbd.toda.co.jp/