屋外広告のヒットが「HERALBONY Art Prize 2026」へ協賛！

株式会社ヒット

屋外広告を専門に取り扱う株式会社ヒット（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深井 英樹、以下「ヒット」）は、株式会社ヘラルボニー（本社：岩手県盛岡市、代表取締役Co-CEO：松田 崇弥、松田 文登）が主催する国際アートアワード「HERALBONY Art Prize 2026 Presented by 東京建物｜Brillia」に、メディアパートナーとして参画いたします。

「HERALBONY Art Prize 2026」■「HERALBONY Art Prize 2026」について

HERALBONY Art Prizeは、世界中の障害のある作家を対象に、プロ・アマチュア・年齢・国籍を問わず、その創作の力を発表する場を提供し、キャリアの芽吹きを後押しすることを目的として2024年に創設された国際アート・プライズ（国際賞）です。

プライズには、キュレーターやギャラリストなど専門家が選出するグランプリや審査員賞、そして「障害とアート」のイメージを刷新するヘラルボニーのビジョンに賛同する協賛企業による企業賞が含まれます。受賞作品展では、幅広い観客に表現する力を届ける場として、多様な素材、技法、スタイルで表現される、独自性が輝く作品を紹介しています。

特設ウェブサイト

日版：https://artprize.heralbony.jp/

英版：https://artprize.heralbony.jp/en/

■メディアパートナーとして参画する背景

ヒットは、「屋外広告のリーディングカンパニーとして世界を変えるメディアを創造する」を経営理念に掲げるとおり、私たちの屋外広告媒体は社会と人々をリアルにつなぎ、世界を変えることができる重要なメディアであると考えています。そして、その力を社会のために活用できるよう、地域貢献やＥＳＧ等の持続可能な社会の実現に取り組む企業や団体の情報発信を積極的に支援しています。

国内外の障害のあるアーティストに創造力を披露する場所を提供することで、アーティスト活動やキャリアを後押しすることを目的とする本アワードの企画趣旨に賛同し、メディアパートナーとして参画いたします。私たちヒットは、本参画を通じて、屋外広告の力を活かして数多くの方々の目に触れる機会を創出し、アーティストの更なる活躍を後押ししてまいります。

■株式会社ヘラルボニーについて

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。ライフスタイルブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。

会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）

東京都中央区銀座2丁目5-16 銀冨ビル2階受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登

コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://store.heralbony.jp/

■ヒットについて

屋外広告（ビルボード）を専門に取り扱う広告会社として1991年に創業しました。

「屋外広告のリーディングカンパニーとして世界を変えるメディアを創造する」を経営理念に掲げ、大型のDOOHやアナログ看板を中心に様々な屋外広告ソリューションを提供します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ヒット

代表取締役社長：深井 英樹

所在地：東京都中央区銀座6丁目17-1 銀座６丁目-SQUAREビル10階

設立：1991年2月

URL：https://www.hit-ad.co.jp/