ディズニー＆ピクサー映画最新作『私がビーバーになる時』との期間限定タイアップCMを放送開始

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社（代表取締役社長：加藤 敬太、以下「積水化学」）は、ディズニー&ピクサー映画最新作『私がビーバーになる時』の劇場公開を記念して、期間限定タイアップCMを放送します。

(C)2026 Disney/Pixar

積水化学グループは、1947年の創業以来、くらしの根幹にある社会課題解決に挑戦し続けています。「くらしの安全とレジリエンス」、「社会インフラの強靭化」、「より快適・便利な社会」、「健康寿命の延長」を目指し、レジデンシャル、ライフライン、エレクトロニクス、モビリティ、ライフサイエンスなどさまざまな分野で、社会課題解決に貢献する製品を生み出してきました。

映画『私がビーバーになる時』の主人公であるメイベルが大切な場所を守るため動物たちと奮闘し成長する物語は、積水化学の企業姿勢と通じるものがあります。

期間限定タイアップCMでは、積水化学グループとメイベルの”挑戦し続ける”メッセ―ジを30秒で表現しました。CMはBS放送、TVer、YouTube、都内の屋外広告で放映されるほか、積水化学工業の公式Xでも映画公開記念キャンペーンを展開します。

ディズニー&ピクサー映画『私がビーバーになる時』は3月13日(金)より全国の劇場で公開となります。ぜひ、ご家族、ご友人とご鑑賞ください。

■期間限定タイアップCM概要

放映予定期間：2026年2月14日から2026年4月26日まで

放送地域：全国

積水化学公式YouTube：https://www.youtube.com/@SEKISUIchemical_official

■映画『私がビーバーになる時』ストーリー

もしも動物の世界に入れたら？この春、ディズニー＆ピクサーが贈る“もふもふ”ワンダーランドへ！思い出の森を守るため、大学生メイベルが選んだ方法は、ビーバーになること!?

人間界の常識が通じない“トンデモ”ルールに大混乱しながらも、メイベルと動物たちが仕掛ける、森を守るための“驚くべき作戦”とは？

映画「私がビーバーになる時」公式サイト：https://www.disney.co.jp/movie/beaver