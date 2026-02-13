トランジットクリエイティブと共創する「INITIA＆Renovation ID」シリーズ EDITION再編に伴い河原町二条・南青山の2つの住まいを公開(ニュースリリース)

大和ハウス工業株式会社

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：高智 亮大朗）は、株式会社トランジットクリエイティブ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木村 学也）と共創するリノベーションマンション「INITIA＆Renovation ID」シリーズを展開しています。このたび、シリーズの世界観を象徴するEDITIONを再編し、新たな体系に基づき設計した『グランクール河原町二条』の1室(2025年12月竣工)と、『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』の1室(2026年1月竣工)が完成したことをお知らせいたします。

■ 「INITIA＆Renovation ID」シリーズEDITION再編の背景

近年、住まいに対する価値観が多様化し、機能性・利便性だけでなく、自分の美意識や感性に合う住まいを求める声が増えてきています。一方で、住まい手が理想の空間を自ら具体的にイメージすることが難しいという課題も指摘されています。こうした背景を踏まえ、「INITIA＆Renovation ID」は“理想（Iｄeal）の暮らし“と“INITIA&Renovationの顔（Iｄentity）”となることを目指し、流行への感度が高く、積極的にライフスタイルに取り入れているアーリーアダプター層に向けて展開しています。

コンセプトは「Suite Reserve」。トランジットクリエイティブがコンセプト策定、トータルクリエイティブディレクションを担当、細かな空間演出まで手がけることで、あこがれの海外ホテルで過ごすような高揚感と洗練を住まいに取り入れ、非日常を日常に変えるリノベーションマンションシリーズとして、唯一無二の住まいを提案します。

今回のEDITION再編では、世界観の違いがより明確になるようデザインテーマや空間設計の方向性を整理し、都市型・郊外型・別荘型など、幅広い価値観・ライフスタイルに応える4つのEDITIONへと再構築。「INITIA＆Renovation ID」は、EDITIONという体系を通して、住まいを単なる機能や空間の集合体として捉えるのではなく、人生をより豊かに、より自分らしくアップグレードする“体験”として提供するシリーズへと進化し続けていきます。『グランクール河原町二条』・『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』を皮切りに、今後も各EDITIONの世界観を体現するプロジェクトを順次展開してまいります。

■ ４つのEDITIONのコンセプト・特徴

●MODERN NOBLE EDITION (モダンノーブルエディション)

― 現代に受け継がれる、確かな品格 ―

格式ある邸宅地にふさわしい、重厚さと気品を備えた住まい。落ち着きと存在感を大切にしながら、時を重ねるほどに価値を深めていく上質な暮らしを実現します。

● INTELLIGENCE EDITION (インテリジェンスエディション)

― 自分らしく都市を生きる、洗練された空間 ―

都市の中心で過ごす時間を、より豊かでスマートなものにする住まい。機能美と静けさを兼ね備え、集中とリラックスを切り替えながら、自分らしく過ごせる空間を提案します。

●MELLOW EDITION (メロウエディション)

― 都市と感性が共存する、心地よい暮らし ―

利便性と落ち着いた住環境が調和するエリアで、日常を穏やかに楽しむ住まい。感性に寄り添いながら、肩の力を抜いて心地よく暮らすための都市型ライフスタイルを描きます。

●TIMELESS RETREAT EDITION (タイムレスリトリートエディション)

― 自然とともに生きる、時を超える別邸 ―

日常から解き放たれ、心と時間を豊かに過ごすためのリトリートヴィラ。自然と調和する空間で、人生の余白を楽しむための特別な住まいを描きます。

■ 『グランクール河原町二条』 ＜MODERN NOBLE EDITION＞について

派手さを抑えながらも本質的な上質さと風格を追求した世界観が魅力のMODERN NOBLE EDITION。本住戸では、落ち着いたトーンに重厚感のある黒を差し色とし、木、ガラスなど上質な素材を組み合わせることで、確かな上質さを感じる空間を目指しました。

『グランクール河原町二条』 リビング・ダイニング・キッチン見取り図

＜リノベーションのポイント＞

・2LDKから3LDKへ変更可能な間取りで、暮らしの変化に柔軟に対応。

・玄関ホールをセカンドリビングとして機能させることで、ゲストを迎え入れる心地よい空間を形成。

・インナーテラスからの自然光が住まい全体へ広がり、明るさと開放感を創出。

・リビング横の洋室にはガラス引戸と室内窓を採用し、空間のつながりと独立性を両立。

・黒浮造りの突板を取り入れたリビング壁面によって、上質な素材感が際立つ空間を演出。

＜物件概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2569_1_efe60fff78bffe178dbd028e95243629.jpg?v=202602130451 ]

■ 『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』 ＜INTELLIGENCE EDITION＞について

都市の知性と洗練をまとった世界観が特徴のINTELLIGENCE EDITION。本住戸では、装飾的な遊び心に、視認性の高いラグジュアリー感や現代的な感性を加えることで、都会的な軽やかさと上質さを併せ持つ空間を目指しました。

『ザ・アッパーレジデンス・アット・南青山』ROOM(１)間取り図

＜リノベーションのポイント＞

・主寝室を住まいの中心に据える構成とし、スイートルームのような奥行きと特別感を創出。

・玄関から続くパーケット貼りの廊下が内部へ誘い、上質な空間を演出。

・リビング・主寝室・水回りが自然につながる回遊動線により、日々の暮らしにおける使いやすさを実現。

・洋室を2室設けることで、集中と休息を切り替えられる空間構成を提案。

・ステンレス調のキッチンを採用し、空間全体を引き締める端正な存在感と機能美を付加。

＜物件概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2569_2_92131b03a8d5892bfc6e67be1fe584ff.jpg?v=202602130451 ]

コスモスイニシアのリノベーションマンション「INITIA＆Renovation」は、コンセプト「暮らしに、心に、確信を。」のもと、住まい手目線の実用的な設計と、一人ひとりの感性を重視したアイデア豊かな空間・内装デザインを追求しています。

心と体が安らぐ心地よい安心感と、時を重ねるほど自分らしさが深まる暮らしを提供し、「ここに住んでよかった」という確信を届けてまいります。

「INITIA & Renovation」ブランドサイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/

「Premium Club」会員登録サイト

https://www.cigr.co.jp/pj/contents/renovation/premiumclub/

| トランジットクリエイティブについて | https://transit-creative.com/

トランジットクリエイティブは、ブランドプロデュースなど担うクリエイティブカンパニーです。豊富な実績をもとに再現性と実現性のあるプランを提案し、体験価値や発信性を高めるサービスづくりを目指しています。

| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/

コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。

私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。一歩先の発想で、一歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」

https://www.cigr.co.jp/cosmostyle/

以 上