【3月14日】東京ヴェルディ vs 浦和レッズ戦にて、東京ヴェルディとのコラボレーションイベント「MJS DAY」を開催

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京新宿区、代表取締役社長：是枝周樹、以下「MJS」）は、2008シーズンより継続してスポンサー契約を締結している「東京ヴェルディ」とのコラボレーションイベント「MJS DAY（エムジェイエスデー）」を、3月14日（土）MUFGスタジアム（国立競技場）での明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第6節 東京ヴェルディ vs 浦和レッズ戦にて開催します。

「MJS DAY」は、東京ヴェルディのサポーターやファンとともに一丸となってチームを応援するイベントとして、またスポーツ振興の一環として毎シーズン開催しています。

当日は、東京ヴェルディとMJSのコラボレーショングッズとして、始祖鳥をモチーフに新たな進化と飛躍を表現した明治安田J1百年構想リーグ限定デザインのオリジナルタオルマフラーを、社名の“ミロク”にちなみ抽選で3,690名にプレゼントするほか、スタジアム来場先着35,000名に「MJS DAY」開催記念ベースボールシャツをプレゼントします。また、MJS公式キャラクター「ミロにゃん」がフィールドやコンコースを回るグリーティングなど、各種イベントを実施します。

MJSは、企業理念に基づき、文化活動や環境・社会貢献活動をはじめとするCSR活動を積極的に展開しており、東京ヴェルディとは2008シーズンより継続してスポンサー契約を締結しています。

2018シーズンからは、よりCSR活動を重視し、東京ヴェルディが行う小学校や幼稚園・保育園でのサッカー教室や障がい者スポーツ体験教室の開催支援など「サッカーを通した地域貢献活動」の推進、ならびに東京都社会福祉協議会（東京善意銀行）を通じた東京都内福祉施設利用者の東京ヴェルディのホームゲーム無料招待などスポーツ振興と人々の社会参加の機会づくりを積極的に行っています。

≪「MJS DAY」概要≫

■日程

2026年3月14日（土） 16時キックオフ

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第6節

「東京ヴェルディ vs浦和レッズ」の試合当日にイベントを開催

■場所

MUFGスタジアム（国立競技場）

東京都新宿区霞ヶ丘町10-1 https://jns-e.com/access/

■イベント内容

1．明治安田J1百年構想リーグ限定デザインオリジナルタオルマフラーを抽選で3,690名に無料配布

※プレゼントの抽選は、東京ヴェルディ公式LINEミニアプリを使用して実施します。

抽選方法の詳細は、東京ヴェルディ コーポレートサイトに掲載の下記ページよりご確認ください。

https://www.verdy.co.jp/page/2879

2．「MJS DAY」開催記念ベースボールシャツをスタジアム来場者先着35,000名に無料配布

※配布方法の詳細は、東京ヴェルディ コーポレートサイトに掲載の下記ページよりご確認ください。

https://www.verdy.co.jp/page/2862

3．キックインセレモニー

MJS 代表取締役社長 是枝周樹による、試合前のキックインセレモニーを実施

4．マン・オブ・ザ・マッチ表彰

東京ヴェルディが試合に勝利した際、最も活躍が顕著だった選手に、「マン・オブ・ザ・マッチ」として、MJS 代表取締役社長 是枝周樹より金10万円を贈呈

5．キャラクターグリーティング

MJS公式キャラクター「ミロにゃん」が、フィールドおよびコンコース内でグリーティングを実施

■ 東京ヴェルディ株式会社について （http://www.verdy.co.jp/）

東京ヴェルディは、日本初の“プロを目指すチーム”として、1969年の設立当初から青少年の育成とスポーツ文化の振興と確立を目的に活動を行っています。1993年の開幕時からJリーグに参戦して初代チャンピオンに輝き、連覇も達成するなど数多くのタイトルを獲得しています。女子チームの日テレ・東京ヴェルディベレーザは設立当初から日本の女子サッカー界をけん引する存在で、多くのタイトルを獲得してきました。日本女子代表にも数多くの選手を送り出しています。男女ともに一貫した育成システムを誇り、世界に通じる選手の育成を続けています。さらに総合型クラブを目指してバレーボール、トライアスロン、フットサル、e-スポーツ、ビーチサッカー、ホッケー、野球などサッカー以外の競技にも積極的に進出し、競技の普及やスクール等による子どものスポーツ機会の創出に努めています。

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について （https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。

