【GALLEST】ヘルシーな肌見せと春色レイヤードで魅せる、2026 SPRING LOOK BOOKを2月13日（金）公開

写真拡大 (全4枚)

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」(http://gallest.jp/(http://gallest.jp/))は、2026 SPRING COLLECTIONのLOOK BOOKを2月13日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。




GALLEST 2026 SPRING COLLECTION


「GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。



2月13日（金）公開の2026 SPRING COLLECTION LOOK BOOKでは、GALLESTらしい春のモードスタイルをご提案いたします。


今シーズンは、肌見せがポイントのビスチェ付きワンピースによるヘルシーな着こなしや、背中のカットアウトが印象的なブラウスが登場。また、ブルーのニットにイエローのイージーパンツ、足元にはピンクのスニーカーを合わせ、春の色彩をふんだんに重ねた遊び心あるカラーコーディネートにもご注目ください。



【 2026 SPRING/SUMMER SEASON THEME『 Goddess Update 』 】

2026年春夏コレクションのテーマは『 Goddess Update 』＜女神の復活＞。


ギリシャ神話の女神像「ミロのヴィーナス」からインスピレーションを受け、


優雅な曲線・フォルムをドレープやホルター、ギャザーなどのディテールでアップデート。



90年代のエレガントな雰囲気を取り入れ、


現代的にアレンジした「マキシマリズム」をブランドらしく提案。




GALLEST 2026 SPRING COLLECTION



GALLEST 2026 SPRING COLLECTION



GALLEST 2026 SPRING COLLECTION

【GALLEST 2026 SPRING COLLECTION LOOK BOOK】

https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2026-spring-summer/


【 商品のお取り扱い 】


■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/


■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/



【 Social Media 】


■ Instagram ：@gallest_jp


■ LINE ：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true



【 Brand Philosophy 】


Create new value and sensibility


新しい価値や感性を生み出す


ブランド理念＝感性の体験を得ることができる場の提供



【 Brand Concept 】


Mode Casual


ファッションが好きで感性の優れた人に向け


程よいトレンドをコントラストで表現するブランド


時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより


新しい価値や感性を生み出す


＜会社概要＞


・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者：逈博幸


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/


ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/
(https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2026-spring-summer/)