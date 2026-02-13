【GALLEST】ヘルシーな肌見せと春色レイヤードで魅せる、2026 SPRING LOOK BOOKを2月13日（金）公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するレディースブランド「GALLEST（ギャレスト）」(http://gallest.jp/(http://gallest.jp/))は、2026 SPRING COLLECTIONのLOOK BOOKを2月13日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

GALLEST 2026 SPRING COLLECTION

「GALLEST（ギャレスト）」は“柔軟な感性で常に時代を捉え、感じながら新しい価値観と共にファッションを楽しむ”そんな軽やかでエフォートレスな女性へ向け、今の時代にフィットしたモードカジュアルスタイルをご提案しております。

2月13日（金）公開の2026 SPRING COLLECTION LOOK BOOKでは、GALLESTらしい春のモードスタイルをご提案いたします。

今シーズンは、肌見せがポイントのビスチェ付きワンピースによるヘルシーな着こなしや、背中のカットアウトが印象的なブラウスが登場。また、ブルーのニットにイエローのイージーパンツ、足元にはピンクのスニーカーを合わせ、春の色彩をふんだんに重ねた遊び心あるカラーコーディネートにもご注目ください。

【 2026 SPRING/SUMMER SEASON THEME『 Goddess Update 』 】

2026年春夏コレクションのテーマは『 Goddess Update 』＜女神の復活＞。

ギリシャ神話の女神像「ミロのヴィーナス」からインスピレーションを受け、

優雅な曲線・フォルムをドレープやホルター、ギャザーなどのディテールでアップデート。

90年代のエレガントな雰囲気を取り入れ、

現代的にアレンジした「マキシマリズム」をブランドらしく提案。

GALLEST 2026 SPRING COLLECTION

GALLEST 2026 SPRING COLLECTION

GALLEST 2026 SPRING COLLECTION【GALLEST 2026 SPRING COLLECTION LOOK BOOK】

https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2026-spring-summer/

【 商品のお取り扱い 】

■ 公式オンラインストア：http://gallest.jp/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/shoplist/

【 Social Media 】

■ Instagram ：@gallest_jp

■ LINE ：https://page.line.me/306hjnls?openQrModal=true

【 Brand Philosophy 】

Create new value and sensibility

新しい価値や感性を生み出す

ブランド理念＝感性の体験を得ることができる場の提供

【 Brand Concept 】

Mode Casual

ファッションが好きで感性の優れた人に向け

程よいトレンドをコントラストで表現するブランド

時代のMode はコントラストなものの組み合わせにより

新しい価値や感性を生み出す

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：逈博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/

(https://store.world.co.jp/s/brand/gallest/lookbook/2026-spring-summer/)