オリジナルグッズ製作・販売でビジネスを応援！クラティージャパン 法人さま・団体さま向けサポートを開始

株式会社フォーカス

オリジナルグッズの製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市／代表取締役：常松 憲太）は、運営する販売サイト「CLAT-JAPAN（読み：クラティージャパン）以下、クラティージャパン」にて、2026年2月6日より、法人さま・団体さま向けのオリジナルグッズ製作・販売のサポートサービスを開始いたしました。

◆クラティージャパンとは

2014年に当社が立ち上げたオリジナルグッズの製作・販売サイトです。Tシャツを始め、バッグ、帽子、タオルなど様々な商品をオリジナルデザインで作ることができます。最大の強みは、最短で注文の翌日発送というスピードで商品をお届けできること。業界では3～5営業日での発送が主流（当社調べ）であり、ここまでの短納期を特急料金もかからず実施している業者は他に類を見ません。デザインが決まっていないお客様にも丁寧にヒアリングを行い、「こんな感じ」といったイメージや手書きの草案からデザイン提案をいたします。プリントから刺繍、生産管理に至るまですべて自社で一貫して対応しているため、短納期を実現できています。

◆オリジナルグッズでビジネスを応援

当社は、ネット販売を中心としたシステム構築からデザイン、さらに自社工場において商品の製造も行うことで、企画から生産・販売までのすべての工程を一貫して行っています。従来の「発注→製造→納品」という関係に留まらず、その前段階である仕組みづくりから、一緒に考えるパートナーとして企業様のお役に立ちたいと考えています。

このサービスを立ち上げた背景には、「在庫管理が大変」「誰に何を相談すればいいかわからない」といった、物販やユニフォーム運用に関する多くの声がありました。ものづくりと仕組みづくりの両方を自社で行ってきた私たちだからこそ、もっとシンプルで、もっと安心できる形があるのではないか。そんな想いから、企画・生産・販売を一体で支えるこの仕組みが生まれました。

物販やスタッフユニフォームなどを必要とされる企業様には、クラティージャパンの仕組みを活用していただくことで これまでより安心・簡単な運用や在庫管理を実現できるかもしれません。

「まずは相談したい」、「一部だけ頼みたい」、「小ロットから始めたい」など、具体的な内容がまだ固まっていない段階でも問題ありません。どんな小さなことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

◆導入事例1：ペットショップの客単価向上のためEC販売をサポート

課題

30店舗を展開するペットショップですが、多くは大型商業施設にあり、来店客数が一定となりやすい状況。売上を伸ばすために客単価を引き上げたく、店舗のみで行っていたグッズ販売をECサイトでも行いたいと検討していました。

クラティージャパンのサポートによる解決策と効果

オリジナルグッズの作製サービスを開始したことにより、店舗での客単価は1日あたり15,000円増加、30店舗合計で年間1億3,500万円の増収を目標に掲げることが可能になりました。また、ECサイトによる店舗以外での収益も見込めるため、さらなる増収が期待できます。サイトの運用はクラティージャパンが行うため、お客様の負担はありません。

◆導入事例2：従業員用ユニフォームの在庫管理を効率化

課題

20店舗を運営している居酒屋チェーンで、アルバイト1名につき、ユニフォームを2枚を支給していますが、急な欠品や納期遅延、新人用にユニフォームが間に合わないことがあり、余剰の在庫が多いことも課題。発注のための店長の負担が大きく、1店舗月2時間×20店舗＝月40時間がかるとすると、人件費は1時間あたり2,000円（年間96万円）の管理コストがかかっていました。



クラティージャパンのサポートによる解決策と効果

追加発注を必要分のみにすることで在庫ロスが解消され、年間40万円かかっていた費用は、30万円まで縮小。これにより在庫を抱えるコスト構造から脱却し、必要な時に必要な分だけを回す効率的な運用体制へと転換することができました。また、専用発注システムの構築により、店長が在庫管理や発注作業に費やしていた時間は、月40時間から月10時間へと大幅に短縮。その結果、30時間×2,000円×12か月＝年間72万円の人件費削減が可能となりました。

株式会社フォーカスについて

2009年、現代表取締役の常松憲太が前職での経験をもとに独立し、株式会社フォーカスを設立。当初はBtoBのグッズ販売を中心とした事業展開で、現在主力となっているプリントTシャツ事業の売上構成比は約3割程度にとどまっていました。

転機となったのは、プリントTシャツを注文した高校生たちから届いた数多くの手紙や写真です。「思い出の一枚」を届けた感謝の声にふれたことで、それまでビジネスライクだった視点が大きく変わり、2012年にはプリントTシャツ事業への特化を決断。「商品を届ける」こと以上に、「記憶に残る体験を届ける」事業へと舵を切りました。2014年にはEC販売を開始し、季節変動の大きい販売サイクルへの対応を進めてきました。

2020年にはコロナ禍による売上減少と社員の退職が重なり、経営の危機に直面。しかし、中小事業者向けの融資制度を活用して自社プリント工場への設備投資を行い、同時に社員の平均年収を100万円引き上げるなど、環境改善にも着手。結果として、2021年には売上高が目標の1.5倍を超え、早期の業績回復を果たしました。

現在は、海外市場へのEC展開や将来的な株式上場も見据え、社員一丸となって新たな成長フェーズへと挑戦を続けています。

直近5年の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

会社概要

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：8,500万円

従業員数 ：129名（2024年12月31日時点 グループ合計）

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：グループ会社（プリントセンター）

株式会社フォーカスクリエイティブ 静岡県浜松市浜名区新原4214-2

ホームページ ：https://corp.forcus.co.jp/

ECサイト ：https://www.forcus.co.jp/