マリオット・インターナショナルとのフランチャイズ契約締結のご報告

株式会社エム・ケー・ケー（本社：長野県松本市、代表取締役：藤巻好仁、以下「当社」）は、世界最大級の米ホテルチェーンであるマリオット・インターナショナル（本社：米国 メリーランド州 以下「マリオット」）とフランチャイズ契約を締結いたしました。本契約に伴い、松本駅前のランドマークとして長年親しまれてきた旧井上百貨店跡地（松本市深志）に、マリオットが展開する遊び心あふれるライフスタイルホテルブランド「Moxy（モクシー）」を冠した「モクシー松本」が開業することをお知らせいたします。本プロジェクトは、長野県におけるモクシーブランドホテル初進出となります。開業は2027年度中を予定しており、旧百貨店建物を活用したリノベーションにより、全222室のホテルとして開発される予定です。

※上記画像はイメージです

松本市は、国宝松本城をはじめとする豊かな歴史文化と、上高地や美ヶ原高原への玄関口として、国内外から多くの観光客が訪れる国際観光都市です。 当社は、地域経済の活性化と松本駅前エリアの新たな賑わい創出を目指し、長年にわたり地域の皆様に愛された旧井上百貨店の跡地活用について検討を重ねてまいりました。この度、世界的なブランド力と顧客基盤を持つマリオットと提携し、従来のビジネスホテルや旅館とは一線を画す、松本市初の外資系ホテルを開業する運びとなりました。

■「モクシー・ホテル」について

Moxy（モクシー）は、“若々しい心”を持つすべての人のために、遊び心あふれるホテル体験を提供します。現在、30以上の国と地域で170軒を超えるホテルを展開し、世界中で従来のホテル滞在の常識を大胆に打ち破っています。型破りな体験は、Bar Moxyでのチェックインから始まり、ラウンジやライブラリーといったソーシャルなパブリックスペース、そしてコンパクトながら機能的な客室の随所で広がっていきます。Moxyは、スタイリッシュでインダストリアルなデザインとフレンドリーで社交的なサービスを、魅力的な価格帯で提供。ゲストが旅先で本当に大切な体験に思いきってお金を使えるようサポートします。Moxyが何よりも大切にしているのは、非凡さ、オープンマインド、そしてオリジナリティ。ゲストに「思いきり楽しんでいい」という自由を与え続けます。「モクシー松本」においても、松本の伝統と現代的なデザインを融合させ、宿泊ゲストと地元の人々が交わる新たなコミュニティ拠点を目指します。

■ 「マリオット・インターナショナル」について

マリオット・インターナショナル(Marriott International, Inc.／Nasdaq: MAR)は、米国メリーランド州ベセスダに本社を置き、143か国・地域で30以上の主要ブランドにわたる9,700軒以上のホテルを展開しています。マリオットは、ホテル、レジデンス、タイムシェア、その他宿泊施設の運営、フランチャイズ、ライセンス提供を世界各地で行っています。また、同社は高く評価されているトラベルプラットフォーム「Marriott Bonvoy(R)」を提供しています。詳細は公式ウェブサイト(www.marriott.com)をご覧ください。最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com をご確認ください。FacebookやX、Instagram(@MarriottIntl)でも情報を発信しています。

■ 株式会社エム・ケー・ケー

当社は、長野県松本市に本社を置き、ホテル事業、不動産事業、ゴルフ場、金券チケット販売業、EC事業など多角的な事業を展開しています。地域資産の再生・有効活用を通じて、松本エリアの新たな価値創造と観光振興に取り組んでおり、2011年には旧井上百貨店の別館であった「コングロエム（旧ベルモール25）」の再生に着手。書店の丸善松本店を核テナントとする商業ビルを運営しています。

所在地：長野県松本市島内3443-13 妙高ビル3F

代表者：代表取締役 藤巻 好仁

事業内容：ホテル事業、不動産事業、ゴルフ場、金券チケット販売業、EC事業

公式サイト：https://www.mkkgroup.com/

＜問い合わせ先＞

株式会社エム・ケー・ケー

不動産事業部 松村 純大 TEL：0263-47-9955 Mail：matsumura@mkkgroup.jp