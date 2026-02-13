【数量限定】高機能ナイトケアブランドの「THERATIS」からオリジナルバスソルト付きのお得な詰め替えセットが2026年2月19日（木）より数量限定発売

株式会社ヴィークレア

株式会社ヴィークレア（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸野洋之）は、夜を味方につける、高機能ナイトケアブランド「セラティス」より、「Night Repair」「TERA Premium EX Night Moist」「TERA Premium EX Night Control」の詰め替えセットを2026年2月19日（木）から全国のドラッグストア・バラエティショップで数量限定で3種同時発売いたします。

（一部取り扱いのない店舗もございます。）

セット内容概要

限定オリジナルバスソルトのPOINT

今年のTHERATIS詰め替えセットは限定のオリジナルバスソルト付き！

おやすみになる１～2時間前のご入浴がおすすめです。

好みの仕上がり・香りから選べる３シリーズ

髪のお悩みや理想の仕上がり、香りからお好みのTHERATISをお選びいただけます。

■ 夜を味方につける、高機能ナイトケアブランド「THERATIS」とは

ナイトタイムを有意義で贅沢な時間に。夜を味方につける夜活美容をコンセプトに、

製品にナイト美容液成分を90%以上贅沢に配合※2。さらに、ナノ化した美容液成分＊3を採用することで髪の奥まで浸透し、煌めく美髪へ導く高機能ナイトケアブランドです。

2021年9月に「寝ぐせ・ダメージケア」に特化した「セラティス ナイトリペア」

2024年9月に毛髪全般の悩みにアプローチする

「セラティス テラ プレミアム プレミアム EX ナイト モイスト」

2025年7月に全方位うねりケアを提案する

「セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール」を発売しました。

■ 株式会社ヴィークレア 会社概要

ヴィークレアは、自由な発想で美をクリエーションする化粧品メーカーです。

2016年に創業し、2018年に髪の水分量14%に着目したハチミツ＊４美容ヘアケアブランド

「&honey(アンドハニー)」を発売、また2021年にはナイトケアブランドの

「THERATIS(セラティス)」を発売し、ベストコスメ等を多数受賞※3しています。

2025年3月には「タイパ美容」に着目した「&PAIR(アンドペア)」、

2025年4月にはオールインワンクリームシャンプー「&Cream(アンドクリーム)」、

2025年８月には全天候型ウェザーケア美容コンセプトの

「SOLA WEATHER CARE（ソラ ウェザー ケア)」を展開しております。

＊1 加水分解コラーゲン(保湿) ＊2 加水分解ヒアルロン酸(保湿)

＊3 加水分解ケラチン(羊毛)、セラミドNG、加水分解乳タンパク(全て補修)(THERATIS Night Repairシリーズに配合)、加水分解コラーゲン

(保湿)(THERATIS TERA Premium EX Night Moistシリーズに配合)、加水分解水添デンプン(保湿)(THERATIS TERA Premium EX Night Control

シリーズに配合)、セラミドNP、セラミドAP(全て補修)(THERATIS Night Repairシリーズ、THERATIS TERA Premium EX Night Control シリーズに配合)

＊4 保湿

※1 当社既存品内(THERATISシリーズ内)

※2 基剤を除く、水を含む

※3 2026年1月末時点（2019年～2026年1月末）

○画像・イラストは全てイメージです

