【オンライン・無料】発注ナビ(株)共催「システム開発に活用できる補助金セミナー」
開催概要
テーマ：システム開発に活用できる補助金セミナー
開催日程：2026年2月27日(金)16:00～17:00
場所：オンライン（Zoom）
＊お申し込みは本ページ下部から行っていただけます。
本セミナーの見どころ
本セミナーでは、システム開発や業務効率化を検討する中小企業者や、顧客に補助金活用を提案したい事業会社、金融機関・コンサルタントの方等を対象に、実務に直結する補助金活用のポイントを解説します。成長加速化補助金、省力化投資補助金（一般型）、新事業・ものづくり補助金といった主要制度について解説するとともに、制度選定時に多くの方が抱える悩みや注意点を整理し、わかりやすくご紹介します。さらに、システム開発を進める際に直面しやすい課題と、その解決策を補助金活用の観点から具体的に解説します。
対象者
・システム開発を検討している中小企業の経営層
・顧客に業務効率化補助金の活用を提案したい金融機関
・コンサルタント
・補助金情報を中長期的に収集し、将来の投資に備えたい方
セミナー概要
1. オープニング
2. 会社紹介
3. よくある補助金選びの悩み
4. 各補助金の解説
a. 成長加速化補助金
b. 省力化投資補助金（一般型）
c. 新事業・ものづくり補助金
5. 補助金申請時におさえておくべきポイント
6. システム開発を行う上での課題と解決策
7. 発注ナビから開発会社様へのお役立ち情報
8. 閉会のご挨拶
*上記は予定で、ニーズに応じて当日は変更となる可能性がございます。
セミナー講師
発注ナビ株式会社
マーケティング部
五月女 翔
発注ナビマーケティング部にて、システム開発会社やSaaSベンダーへのプロモーション・販売戦略を担当。前職の上場SaaS企業では年間50回以上のセミナー企画・運営・登壇を経験し、インサイドセールスにも精通。見込み顧客獲得から育成までを一貫して得意とし、豊富な経験に基づいた実践的なノウハウを提供します。
株式会社Stayway
事業開発本部 マネージャー
金井 幸平
早稲田大学商学部卒 教育系スタートアップ出身。
2023年Staywayに参画。補助金申請支援、補助金セミナーの企画・運営を担当
「補助金クラウド」シリーズについて
「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中堅・中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中堅・中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。
詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。
「補助金クラウド」Webサイト：https://www.hojyokincloud.jp/
株式会社Staywayについて
Deloitte出身の公認会計士等により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。
また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFinTechスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/1367/）
■社 名：株式会社Stayway
■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関
■設立日： 2017年7月7日
■URL：https://stayway.co.jp/
■拠点：
大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F
東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町
ーーー
他拠点：札幌・仙台・新潟・静岡・名古屋・神戸・岡山・福岡
■事業内容：
１.補助金DX事業
２.BPass（BPO×SaaS）事業
３.コンサルティング事業
■主な運営サービス：
