213商品から選べるカタログギフトがあたる「NISAの日キャンペーン」を開催！最大2,000ポイント貰える「NISA応援プログラム」も実施中

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2月13日（金）の「NISAの日」に合わせ、「NISAの日キャンペーン」を開催いたします。

当社Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で、5名様に213（ニイサ）商品から選べるご当地グルメカタログギフトを、3,000名様に300円分の「えらべるPay(R)」をプレゼントします。

また、新規で総合口座及びNISA口座を開設し、クイズに正解した全員に、最大2,000円相当の松井証券ポイントをプレゼントする「NISA応援プログラム」も実施中です。この機会にぜひ松井証券のNISAにご注目ください。



「NISAの日キャンペーン」概要

キャンペーン期間中に、当社Xアカウント(@Matsui_PR(https://x.com/Matsui_PR))をフォローの上、キャンペーン投稿をリポストした方の中から抽選で、5名様に213商品のご当地グルメから選べるオリジナルカタログギフトを、3,000名様に300円分の「えらべるPay(R)」をプレゼントいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/239_1_696d8169f9c581ea3f7ad84deb18c041.jpg?v=202602130451 ]

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には、会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

「NISA応援プログラム」について

新規で松井証券総合口座及びNISA口座を開設したお客様で、クイズに正解したお客様全員に松井証券ポイントを2,000ポイントプレゼントします。

松井証券のNISAについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/239_2_c593cb8c68b05529fbd40b4bd040ed0d.jpg?v=202602130451 ]

松井証券のNISAでは、対象3商品すべて（日本株・米国株・投資信託）を売買手数料無料でお取引いただけます。業界最高還元率の「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」*2を利用することで、投信残高の最大1%のポイント還元を毎月受けることが可能です*3。また、クレカ積立サービスを利用し、投資信託を積み立てることで、お得にポイントを貯めることができます。この機会にぜひ松井証券のNISAをご活用ください。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

*1 「えらべるPay(R)」について

・ラインナップの中から好きな商品と交換していただけます。

・ポイント数は受け取ったチケット券面をご確認ください。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与されたギフトにより異なり、変更になる場合がございます。

・ポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換してください。

*2当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2026年1月23日現在。

*3 還元には毎月エントリーが必要となります。

