【ガルパ】「第5回ガールズバンド総選挙」に関する続報や、BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念キャンペーンに関する情報など、ガルパ新情報まとめ！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区 代表取締役社長：木谷高明）は、2026年2月12日(木)に配信した「バンドリ！TV LIVE 2026」#301にて、「第5回ガールズバンド総選挙」に関する続報や、BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念キャンペーンに関する情報などを発表したことをお知らせいたします。

「第5回ガールズバンド総選挙」の続報を発表！

1. 「第5回ガールズバンド総選挙 星降るティーパーティー第1位記念メンバープレゼント！」実施決定！

「第5回ガールズバンド総選挙 星降るティーパーティー第1位記念メンバープレゼント！」の実施が決定いたしました。

2月17日(火)15時から2月25日(水)14時59分までにログインすることで、星降るティーパーティーの★2メンバーを受け取ることができます。

2. 「第5回ガールズバンド総選挙 星降るティーパーティー第1位記念スタンププレゼント！」実施決定！

「第5回ガールズバンド総選挙 星降るティーパーティー第1位記念スタンププレゼント！」の実施が決定いたしました。

2月17日(火)15時から2月25日(水)14時59分までにログインすることで、星降るティーパーティーのメンバーのスタンプ受け取ることができます。

3. 「第5回ガールズバンド総選挙 称号プレゼント！」実施決定！

「第5回ガールズバンド総選挙 称号プレゼント！」の実施が決定いたしました。

2月17日(火)15時から2月25日(水)14時59分までにログインすることで、シャッフルバンド全8種の称号を受け取ることができます。

なお、第5回ガールズバンド総選挙で1位となった「星降るティーパーティー」の称号はアニメーション称号となっております。

4. 「星降るティーパーティー」の記念集合イラストを初公開！

第5回ガールズバンド総選挙で1位となった「星降るティーパーティー」の記念集合イラストを初公開いたしました。

イラストはガルパ公式X、第5回ガールズバンド総選挙公式サイトでも公開いたしております。

ガルパ公式X：https://x.com/bang_dream_gbp

第5回ガールズバンド総選挙公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/sosenkyo_5th/

5. 楽曲追加情報！

2月17日(火)15時に、「星降るティーパーティー」による楽曲「Wonder Night Land」をゲーム内へ追加いたします。

【2月17日(火)15時に追加予定】

『Wonder Night Land』

歌：星降るティーパーティー

作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：岩橋星実（Elements Garden）

編曲：岩橋星実（Elements Garden）

キャンペーン情報！

1. 「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念 カウントダウンログインキャンペーン！」を開催！

2月23日(月)0時から2月27日(金)23時59分まで「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念 カウントダウンログインキャンペーン！」を開催いたします。

2月23日(月)15時以降にログインすることで、毎日「スター200個」を受け取ることができます。

開催期間中、合計5日間のログインをすることで最大「スター1000個」をプレゼントいたします。

2. 「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念楽曲ミッション！」を開催！

2月23日(月)15時から「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念楽曲ミッション！」を開催いたします。

関連の楽曲ミッションをクリアすることで、各バンド専用のスキル練習チケットや裁縫セットを手に入れることができます。

3. 「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念プレゼント！」を開催！

2月28日(土)0時から「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念プレゼント！」を開催いたします。

開催期間の2月28日(土)0時から3月7日(土)14時59分までの間にログインすることで、スター100個と「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE」記念ドリンクを受け取ることができます。

4. 「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念 10回無料ガチャ」を開催！

2月28日(土)12時から「BanG Dream! 10th Anniversary LIVE開催記念 10回無料ガチャ」を開催いたします。

開催期間の2月28日(土)12時から3月7日(土)23時59分までの間、★3以上のメンバーが1人確定で出現する10回ガチャを1回限り引くことができます。

「2026バレンタインスペシャルプレゼント！」開催決定！

バレンタインを記念して、2月14日(土)0時より「2026バレンタインスペシャルプレゼント！」の開催が決定いたしました。

2月14日(土)0時から2月14日(土)23時59分までにログインすることで、スター250個とバレンタインチョコを受け取ることができます。

※今回ご案内いたしました事項について、それぞれの開催期間や内容は予告なく変更する場合がございます。

「BanG Dream!(バンドリ！)」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し、生演奏によるライブ活動を積極的に行っている。

2025年2月28日にプロジェクト10周年を迎えた「BanG Dream!」は、現在ミニアニメ「元祖！バンドリちゃん」を全52話構成で、1年間にわたり配信中。2026年には、TVアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」および「BanG Dream! Ave Mujica」の続編となる新作映画「BanG Dream! Ave Mujica prima aurora」の公開を予定しており、同作に続く新作TVアニメシリーズの制作も決定している。さらに、TVアニメ「バンドリ！ ゆめ∞みた」の放送や、新作モバイルゲーム「BanG Dream! Our Notes」のリリースも控えており、プロジェクトは10周年以降も多方面へと展開を続けている。

公式サイト：https://bang-dream.com

公式X：https://x.com/bang_dream_info

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」とは

「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、キャラクターとリアルライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!（バンドリ！）」の世界観を軸に展開される、リズム＆アドベンチャーゲーム。

簡単操作のリズムゲームは最大5人で同時に遊ぶことができ、アニメやライブでお馴染みの楽曲や有名アニメソングのカバー楽曲を楽しめる。また、ストーリーシーンではハイクオリティなLive2Dを搭載しており、キャラクターが生き生きと動く。

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2025年9月16日(火)に8.5周年を迎え、今後の展開への期待も高まっている。

タイトル：「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」

ジャンル：リズム＆アドベンチャーゲーム

提供開始：2017年3月16日(木)

配信：App Store、Google Play

利用料金：基本プレイ無料、アイテム課金制

公式サイト：https://bang-dream.bushimo.jp/

公式X：https://x.com/bang_dream_gbp（@bang_dream_gbp）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_gbp_official/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/garupa/id1195834442

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.craftegg.band

