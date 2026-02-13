春の海外旅行がもっとお得に。「春旅セール」＆最大5,000円割引「春の割引キャンペーン」を同時開催
オーダーメイドの旅を提供するトラベル・コンシェルジュ・カンパニー、株式会社旅工房（東京都豊島区、代表取締役社長：小林祐樹）は、2026年2月13日（金）から2026年5月11日（月）まで、海外ツアーを対象とした「春旅セール」と「春の割引キャンペーン」を公式ホームページにて同時開催します。
春の旅行需要が高まるこの時期に合わせ、人気のアジア・アメリカ・ヨーロッパなどの各方面をはじめとした幅広い方面のツアーを特別価格でご提供します。さらに春の海外旅行に使える最大5,000円割引クーポンを配布し、旅工房ならではの“アレンジ自由”な旅行をよりお得にお楽しみいただけます。
【旅工房】春旅セール＆春の割引キャンペーン開催中
■「春旅セール2026」概要
詳細URL：https://www.tabikobo.com/special/springsale/
期間：2026年2月13日（金）～2026年5月11日（月）17:00
内容：海外ツアーを対象とした「春旅セール2026」を開催いたします。
春ならではの心地よい気候とGWの長期休暇に合わせたラインナップとして、人気都市から穴場エリアまで幅広いラインナップをお得な価格で取り揃えました。まだ行き先を決めかねている方も、人気のキーワードや出発日からツアーを検討できるので、どんな旅ができるのかぜひツアーをご覧ください。
■最大5,000円引き！「春の割引キャンペーン」概要
詳細URL： https://www.tabikobo.com/special/coupon/spring/
期間：2026年2月13日（金）～2026年5月11日（月）17:00
内容：2026年4月～6月出発の海外旅行に使える最大5,000円引きの割引クーポンを配布します。
※1グループあたりの旅行代金によって、クーポンの金額が異なります。
■旅工房の海外ツアーの特徴
旅工房の海外ツアーはアレンジ自由。
「1泊だけホテルをラグジュアリーに変更したい」「もう1都市寄りたい」など、お客様のご要望に合わせて既存ツアーをカスタマイズできます。
自分だけの特別な旅を、この春旅セールでぜひお得にご予約ください。
■春旅セールイチオシ商品
◇ゴンドラ乗船券付き イタリア人気3都市周遊 ベネチア＋フィレンツェ＋ローマ5泊8日間
【旅工房】イタリア人気3都市周遊ツアー
成田発8日間：https://www.tabikobo.com/tour/TITQR8RFV-ECO-NY
料金： 198,800 円～ 488,800 円
ツアーポイント：
・5つ星エアライン「カタール航空利用」
・ベネチア名物ゴンドラ乗船券
・朝食付き
・都市間移動費込み
日数違い
成田発9日間：https://www.tabikobo.com/tour/TITQR9RFV-ECO-NY
◇サグラダ・ファミリア入場ツアー付き スペイン・バルセロナ3泊6日間
【旅工房】サグラダ・ファミリア入場ツアー付きバルセロナツアー
成田発6日間：https://www.tabikobo.com/tour/TSPQR6B-ECO-OP-YE
料金： 182,800 円～ 497,800 円
ツアーポイント：
・サグラダ・ファミリア入場チケット付き
・日本語ガイドと巡るのでより深く歴史を知れる
・5つ星エアライン「カタール航空利用」
・朝食付き
出発地・日数違い
成田発7日間：https://www.tabikobo.com/tour/TSPQR7B-ECO-OP-YE
関空発6日間：https://www.tabikobo.com/tour/OSPQR6B-ECOOP-YE
関空発7日間：https://www.tabikobo.com/tour/OSPQR7B-ECOOP-YE
※2026年2月12日時点の料金です。
■会社概要
【株式会社 旅工房】
代表者：代表取締役社長 小林 祐樹
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8階
設立 ：1994年4月18日
URL ：https://www.tabikobo.com/
旅工房は今後も、「今よりもっと、旅が好きになる。」をコンセプトに、お客様一人ひとりにご満足いただけるサービスの提供を目指します。
