【パーク ハイアット 京都】 「ザ リビングルーム」桜を愛でながら堪能する優美な桜アフタヌーンティー、春限定の桜・いちごデザート

パーク ハイアット 京都（所在地：京都市東山区高台寺桝屋町360、総支配人：マシュー・キャロル）では、1階「ザ リビングルーム」にて、日本の春を象徴する桜をテーマにしたアフタヌーンティーと、期間限定の桜・いちごのデザートをご案内いたします。

黄金色の柔らかな灯りが満ちる、洗練された空間『ザ リビングルーム』。2026年3月1日（日）からは、日本の春を象徴する桜の優美さをテーマにした「桜アフタヌーンティー」と、旬を迎える瑞々しいいちごを贅沢に用いたデザートメニューをご案内いたします。同日より、館内には桜の花をふんだんに配し、ひと足早い春の訪れをお楽しみいただける設えにて、みなさまをお迎えいたします。

ジャパニーズティーとのペアリングで楽しむアフタヌーンティーは、5品のコース仕立てでお届けいたします。山菜、そら豆、ホワイトアスパラガスなど、春の恵みを取り入れた、繊細ながらも満足感のあるセイボリーや、桜やチェリー、いちごを用い、可憐なビジュアルと細部へのこだわりが光る春色のデザートがコースを華やかに彩ります。

期間限定のデザートは全3品。芳醇な香りと洗練された佇まいが美しい「桜といちごのパフェ」、春の穏やかさを感じさせる愛らしいデザインの「いちごのショートケーキ」や「いちごのサントノーレ」など、心躍る贅沢な春の味わいをお楽しみいただけます。淡い桜色が広がる穏やかな空間の中で、心癒される春の穏やかな午後のひとときをお過ごしください。

桜アフタヌーンティー詳細

～桜ルイボス～

桜シロップの優しい甘みと華やかな香りに、ルイボスの香ばしさが寄り添うウェルカムティー。一口含めば、柔らかな春光が差し込むような、穏やかな余韻が広がります。春らしさと食欲をそそる味わいが一口に凝縮された、季節のペアリングです。

山菜のタルト／ホワイトアスパラガスと新玉ねぎのブランマンジェ／空豆とキャビアのチュロス／スモークサーモン 菜の花の最中

■アソートセイボリー

～水出し玉露 一保堂茶舗～

空豆の香りが広がるチュロスには、レモンコンフィの爽やかな酸味とキャビアのほどよい塩味、シェーブルチーズの奥行きあるコクが重なり、春らしい軽やかさの中に豊かな表情を添えています。ホワイトアスパラガスと新玉ねぎのムースは、トマトコンソメジュレの澄んだ旨みと日向夏のやわらかな酸味、アーモンドの食感が織りなす、繊細で上品な味わいが魅力です。春の息吹を感じるセイボリーに寄り添うのは、冷たい玉露。 キリッと冷やした玉露ならではの豊かな旨みとほのかな甘みが、それぞれの一皿と調和し、味わいに余韻を残します。

■クロックマダム

～和漢 ジャスミン茶 SPILA TEA TOYO～

香ばしく焼き上げたブリオッシュに、燻製ハムとチーズのほどよい塩味、アスパラガスの瑞々しさが寄り添い、さらに鶉卵の目玉焼きとベシャメルソースをサンド。深い味わいながらも軽い口当たりに仕立てたモリーユ茸のクリームソースが重なり合うことで、まろやかな味わいと奥行きあるコクが広がる一皿に仕上がりました。合わせるのは、漢方とジャスミン茶をブレンドした一杯。 清らかな香りが後味をすっと整え、リッチな旨みを軽やかにまとめ上げ、思わずもう一口と手が伸びる余韻を生み出します。

■いちごとルバーブのソルベ

みずみずしいいちごの華やかな甘みと、ルバーブがもたらす澄んだ酸味が重なり合う春のソルベ。コースの中盤にふさわしい、軽やかで清々しい味わいが広がります。お口直しとしても心地よく、華やぐ香りが優しく余韻を残しながら、続くスイーツへの期待を高めてくれる一品です。

桜のエクレア／いちごのミルフィーユ／レモンと柑橘のタルト／桜とグリオットチェリーのマカロン

■アソートスイーツ

～アールグレイ 茨城 長野園～

桜、いちご、よもぎといった、春を告げる食材で仕立てる表情豊かなアソートスイーツ。香ばしく焼き上げたシュー生地に、桜の香りを纏ったクリームが寄り添い、軽やかな食感と優しい甘みが心地よく調和する桜のエクレアや、ジューシーないちごとヨモギの心地よい苦み、フロマージュブランの気品ある酸味がバランスよく重なる大人のガトーなど、ペストリーシェフ渾身のスイーツを揃えました。春の味わいを贅沢に閉じ込めた繊細な5種類のスイーツに寄り添うのは、和紅茶アールグレイ。すっきりとした味わいながらも、ほのかに香るベルガモットが、それぞれのデザートが持つ個性を引き立て、清らかな後味へと導きます。

■ピスタチオとレモンのスフレ

～夕靄 茨城 長野園～

コースのラストを彩る焼き立ての温かなスフレ。ピスタチオの香ばしい深みと、レモンがもたらす澄んだ酸味が重なり、繊細な甘みがゆっくりと広がります。空気を纏ったような、口の中でほどける温かなスフレには、一番茶の茎を焙煎した棒ほうじ茶に、ウイスキーオークとピートの燻しをまとわせた“燻製ほうじ茶”をあわせ、コースのラストを穏やかに締めくくります。

桜・いちごのデザート

■桜といちごのパフェ

日本の春を象徴する桜を、洗練された佇まいへと昇華させた華やかなパフェ。ラズベリーと桜のソース、ピスタチオムース、エルダーフラワージュレ、チョコレートクランチ、ラングドシャ、そしてバニラシャンティクリーム。6層それぞれが異なる食感と味わいを奏で、ひと口ごとに変化する味わいが、自然と次のひとさじを誘います。トップには、みずみずしいいちごと爽やかな桜アイスをあしらい、さらにオゼイユのグラニテを重ね、全体に軽やかな清涼感を添えました。やさしい甘みと清らかな香りが寄り添う、繊細な味わいの調和をご堪能ください。

■ いちごのショートケーキ

繊細な飴細工に包まれた清らかなビジュアルのショートケーキ。エスプーマで仕立てた軽やかなスポンジケーキに、コク深いまろやかなフロマージュブランのシャンティクリームが優しく寄り添います。ジューシーな京都産いちごを贅沢にあしらい、エルダーフラワーを添え、春の訪れを華やかに表現しました。

■ いちごのサントノーレ

フランスの伝統菓子サントノーレを、春の訪れにふさわしい華やぎをまとった一皿へと昇華させました。香ばしく焼き上げたパイ生地に、なめらかなクリームを重ね、京都産のいちごが瑞々しさを添えました。優しい甘みとほのかな甘酸っぱさが口いっぱいに広がり、軽やかな後味をお楽しみいただけます。繊細な佇まいに、心惹かれる春のデザートです。

ご予約詳細

桜アフタヌーンティー

提供期間： 2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

時間： 12:00～17:00

料金： 平日：6,600円（税込・サービス料15%別） 土日祝：7,260円（税込・サービス料15%別）

場所： 1階 『ザ リビングルーム』

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/the-living-room

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_lists[]=69817d96fb3ea839f675e166(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_lists%5B%5D=69817d96fb3ea839f675e166)

春限定桜・いちごのデザート

提供期間： 2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

時間： 12:00～17:00

料金：

・桜といちごのパフェ 4,070円 （税込・サービス料15%別） *コーヒーまたは紅茶付き

・いちごのショートケーキ 3,190円 （税込・サービス料15%別） コーヒーまたは紅茶付き

・いちごのサントノーレ 3,190円 （税込・サービス料15%別） コーヒーまたは紅茶付き

場所： 1階 『ザ リビングルーム』

店舗URL: https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/park-hyatt-kyoto/itmph/dining/the-living-room

予約ページURL: https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_lists[]=69817ea6f13d4b1cab75e1a1(https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-park-hyatt-livingroom/reserve?menu_lists%5B%5D=69817ea6f13d4b1cab75e1a1)

・メニューは仕入れ状況により、変更となる場合がございます。

・館内で桜をご覧いただけるのは4月中旬までとなりますので、あらかじめご了承ください。

パーク ハイアット 京都について

パーク ハイアット 京都は、京の洗練された文化とパーク ハイアットの優美なホスピタリティーが融合した「ラグジュアリー ゲストハウス」です。世界遺産・清水寺へ至る二寧坂に面し、京都市最大の重要伝統的建造物群保存地区の中で日本家屋の外観が町に溶け込んでいます。京都市街と八坂の塔を同時に眺望するホテルは、明治10年創業の料亭「山荘 京大和」と共生し、静寂に包まれた70の客室と、4つの料飲施設、宴会場、スパを含むウエルネスセンターを完備。庭と家屋が一体化する「庭屋一如」の造りが、東山のいにしえの記憶と四季の移ろいを語ります。パーク ハイアット 京都でしか感じ得ない、過去から未来へ続くゆったりとした時の流れに浸る滞在をお楽しみください。

パーク ハイアットについて

パーク ハイアットは45年以上にわたり、洗練を知る世界中の旅慣れたお客様に選ばれるラグジュアリーホテル・ブランドとして、世界各地の魅力的な都市やリゾート地で上質な滞在を提供してまいりました。それぞれのホテルは、邸宅を思わせる優雅な空間を建築や芸術で表現し、そこにワールドクラスのアート作品を設え、没入感に満ちた美食体験を丁寧に創り上げています。そして、その全ての魅力は、直感的でパーソナルなおもてなしによって一層引き立てられます。客室の細部にまでこだわった設え、世界的に高い評価を得るデザイン、受賞歴を誇るシェフたちによるシグネチャーレストランなどを通じて、お客様一人一人の記憶に残る体験をお届けします。詳細は parkhyatt.com(https://www.parkhyatt.com/) をご覧ください。Facebook、X、Instagramで @ParkHyatt をフォローし、ハッシュタグ #LuxuryIsPersonal を付けて特別な瞬間をシェアしてください。