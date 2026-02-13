TENTIALが侍ジャパンの事前合宿にて、選手のコンディショニングを整えるリカバリールームを提供

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、2026年2月14日（土）からひなたサンマリンスタジアム宮崎で開催される野球日本代表「侍ジャパン」の事前合宿にて、代表選手のコンディションを整えるリカバリールームを提供いたします。本件は、野球日本代表「侍ジャパン オフィシャルパートナー」の活動の一環として実施いたします。

テンシャルは健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL」を中心に日常生活からコンディショニング※1をサポートしています。また、数多くのアスリートとコンディショニングサポート契約を結び、リカバリーウェア「BAKUNE」をはじめとした製品の提供や、睡眠指導を通して競技パフォーマンスの向上に向けたサポートも実施しています。その一環でこれまで培ってきたコンディショニングにおけるノウハウを結集し、選手が怪我なく全力で競技と向き合い、ポテンシャルを発揮してもらいたいという想いから、「リカバリールーム」を提供しております。第一弾となったテニスの国際大会「木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2025」での提供では、リカバリールームを使用した選手の91.70%※2から最高評価を得ることができました。この度、このリカバリールームを野球場で利用できるよう改修し、侍ジャパンの事前合宿にて提供することといたしました。

野球においても、練習前後のケアやストレッチ、合間の仮眠でのニーズが想定されております。前回同様にリラックスを促す空間設計や休息、仮眠などの多様なニーズに合わせた環境や製品の提供といった特徴があり、テンシャルが他のスポーツや最新のコンディションの知見から着想した最新のリカバリー空間を提供しています。また、ケアを行うための器具も充実させることで、ハードな合宿の合間でも選手が希望するコンディショニングを実装いたします。

今後も様々なスポーツの現場をはじめ、ビジネスパーソンにおけるコンディショニング空間の監修にも着手をしていき、アスリートのみならず不規則な勤務形態が続く医療や運送業界などビジネスの世界にも幅広くコンディショニングを用いたサービスを提供していく予定です。

※1 コンディショニング：ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えることと定義

※2 RecoveryRoom利用満足度（5段階：Player 24名から得たサーベイ結果）

リカバリールームについて

仮眠、瞑想、ストレッチといった一連のリカバリーゾーンが、ひとつの空間の中でゆるやかにつながっており、かつ一定のプライバシーを保たれながら存在しています。選手はベッドチェアを自由に利用することで、それぞれのスタイルにあったリカバリーを行うことができ、来るべき実戦に向けて、体は休めながら、気持ちや集中力を徐々に高めていくことができます。

ルーム全体を通して、照明の明暗や目隠しの高さにグラデーションを持たせながら、適度なバランスでそれぞれの空間を仕切り、それぞれの空間の性格を切り替える。選手それぞれが思い思いに休めるリカバリー空間を提供します。

・特徴1：TENTIALのコンディショニング研究所監修のエビデンスに基づく仮眠環境の実装

・特徴2：選手それぞれのリカバリー・リラックススタイルの応じたスペースの提供

・特徴3：安らぎを感じる木や柔らかな曲線を用いた造作

侍ジャパンとは

「侍ジャパン」は、プロ・アマが「結束」し、すべての世代がひとつの野球日本代表として活動するチームです。トップチームを頂点に、社会人、U-23、大学、U-18、U-15、U-12、そして女子野球日本代表を含むあらゆる世代の日本代表を総称した名称であり、同じユニフォームを身に纏い、世代を超えて「世界最強」を目指して戦っています。

野球界、そしてスポーツ界の発展、ひいては我が国のスポーツ文化の発展に寄与すべく、全国民の共有財産として日々成長していくことを目標に掲げているチームです。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

