当社子会社プロジェクトカンパニー、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を展開する株式会社IVRyとパートナーシップ提携

当社子会社プロジェクトカンパニー（以下「プロジェクトカンパニー」、本社：東京都港区、代表取締役社長：土井 悠之介）は、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を展開する株式会社IVRy（本社：東京都港区、代表取締役/CEO：奥西 亮賀 以下、IVRy）とパートナーシップを締結しました。本提携は、プロジェクトカンパニーがこれまで提供してきたコンサルティングやDX支援のメニューにIVRyの対話型音声AIを加え、顧客企業に対するソリューションポートフォリオを拡大することを目的としています。

■ 本提携の背景・目的

近年、顧客接点は音声、チャット、メール、SNS等の複数チャネルに拡大しており、業務負荷の増大やデータの利活用、高度な顧客体験の両立が課題になっています。プロジェクトカンパニーはハンズオン型のDXコンサルティングと推進力を強みとしてきましたが、音声技術を含むソリューションを強化することで、より実践的に顧客現場の課題解決を支援する必要があると考えています。IVRyは対話型音声AI技術と導入ノウハウを有しており、プロジェクトカンパニーの支援領域を広げる上で適切なパートナーであると判断しました。

■ 本提携の概要

プロジェクトカンパニーとIVRyは共同で、IVRyの対話型音声AIソリューションをプロジェクトカンパニー顧客に提供し、導入から運用まで伴走する体制でサービス提供します。初期はプロジェクトカンパニー顧客のコンタクトセンター等に対し、業務効率化と顧客体験改善に対する支援を提供していくことを想定しています。

- コンタクトセンター領域での対話型音声AI活用支援- 業務プロセス改革（BPR）による応対品質の平準化と効率化支援 など

将来的には、対話データを含む顧客接点データとCRM等を統合した顧客インサイトの可視化や、それに基づく施策設計・実行支援なども想定し、顧客理解の高度化への貢献を目指します。

株式会社プロジェクトカンパニー代表取締役社長土井 悠之介コメント

「AI技術の進展を背景に、顧客体験価値と業務効率の両立が企業の競争力に直結する時代になっています。本提携を通じて、プロジェクトカンパニーのDX支援ノウハウとIVRy様の高度な音声AI技術を統合し、お客様企業の現場の変革を強力に後押ししてまいります。」

株式会社IVRy代表取締役/CEO奥西 亮賀氏コメント

「プロジェクトカンパニー様とのパートナーシップは、当社の対話型音声AIのソリューションをより多くの企業へ届ける機会と考えています。顧客対応業務の高度化とデータ活用推進を共に実現することで、企業の競争力向上に寄与していきたいと思います。」

■株式会社IVRyについて

「アイブリー」は24時間365日稼働可能な対話型音声AI SaaSであり、通話内容の文字起こし・要約・分析、FAQ自動生成、意図分類、KPI分析など、多岐にわたる機能を備えています。これにより、従来の電話受付業務をAIで自動化・標準化し、オペレーターの負担軽減と顧客体験の向上を同時に実現します。誤情報を返さない独自技術（ハルシネーションゼロ）等の信頼性の高い応答品質も特長です。

また、「アイブリー」は既に多くの企業に導入されており、通話・応対データの活用を通じた企業のデータドリブン経営支援へも貢献しています。

企業名： 株式会社IVRy（アイブリー）

代表者： 代表取締役/CEO 奥西 亮賀

設立年月： 2019年3月

所在地： 〒108-0073 東京都港区三田三丁目5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー10F

電話番号： 050-3204-4610

企業サイト：https://ivry.jp/company/

■株式会社プロジェクトカンパニーについて

プロジェクトカンパニーは、「プロジェクト型社会の創出」を掲げるプロジェクトホールディングス【東証グロース：9246】のグループ中核子会社として、DX領域におけるコンサルティングサービスを主業として手掛けるほか、Webサイトやスマートフォンアプリのユーザビリティを定性的に評価する「UIscope」や、顧客企業の事業課題と保有しているデータに基づいて「AIを活用することで何を実現できるか」を検討するAIコンサルティングサービスなど、複数のソリューションを提供しております。

企業名： 株式会社プロジェクトカンパニー

代表者： 代表取締役社長 土井 悠之介

設立年月： 2023年5月

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３－１ 麻布台ヒルズ森JPタワー24階

事業内容： DX領域のビジネスコンサルティング

電話番号： 03-6206-1250

企業サイト：https://projectcompany.co.jp/