ホットリンクグループのNonagon Capital、AIエージェント決済領域で投資・事業開発を開始

株式会社ホットリンク

株式会社ホットリンク（本社：東京都千代田区、証券コード：3680、代表取締役グループCEO：檜野安弘、以下ホットリンク）は、当社グループで暗号資産・ブロックチェーン関連スタートアップへの投資を行うベンチャーファンド、合同会社Nonagon Capital（本拠地：米国サンフランシスコ・ベイエリア、代表職務執行者：岡本和士）が、規模の拡大が見込まれるAIエージェント領域において重要な「Agentic Payment（エージェントによる自律的な支払い）」を重点テーマのひとつとして位置付け、同分野における投資機会の探索および事業開発を開始したことをお知らせいたします。



1. AIエージェントと決済の接続が、新たな経済圏を生む

自律的にデータ収集・分析・意思決定・実行を行うAIエージェントの進化と普及が劇的に進んでいます。AIエージェントは、単なる業務支援ツールの枠を超え、人間の代わりにオンライン上で調査、購買、交渉、取引といった経済活動を担う存在になりつつあります。

一方で、AIエージェントが自律的に経済活動へ参加するためには、「どのように決済を行うのか」という根本的な課題が存在します。既存のオンライン決済は、人間や法人による本人確認を前提として設計されており、AIエージェントが既存の決済手段をそのまま利用することは困難です。

そんななか、北米を中心に注目が集まりつつあるのが、Agentic Paymentという新しい技術領域です。



2. ブロックチェーンが切り拓くAgentic Paymentの可能性

Agentic Paymentの実現に向けて、ブロックチェーン技術が重要な役割を果たしています。

2025年5月頃より、暗号資産取引所のCoinbaseが提唱・開発を進める決済プロトコル「x402」が、北米の企業やスタートアップから大きな注目を集めています。x402は、インターネットの通信プロトコルに決済機能を直接組み込む革新的な仕組みです。

従来のオンライン決済では、KYC（本人確認）を完了した人間や法人のアカウントに紐づけて、企業が決済サービスを提供する形が一般的でした。一方、x402では、通信プロトコル自体に決済機能が統合されているため、AIエージェントが人間の介在なしに、プログラムとして自律的に決済を実行できます。

さらに、ブロックチェーン上で発行されるステーブルコインを活用することで、低コストかつ即時性の高い決済が可能となります。こうした特性は、AIエージェント同士、あるいはAIエージェントとサービス提供者の間で行われる高頻度・少額の取引（マイクロペイメント）に最適であり、エージェント経済圏の決済基盤として大きな可能性をもっています。



3. 拡大するエージェント経済圏

Agentic Paymentの技術基盤が整うことで、エージェント主導の新しい経済圏の形成が加速すると期待されています。

AI技術の進化により、人間の作業を効率化するだけではなく、エージェントのためのEコマースやエージェント同士が仕事を受発注する経済圏が現実のものとなります。

高度で自律性の高いAIエージェントや、AIエージェント専用のコミュニケーション空間、マーケットプレイスの登場は、こうした流れを加速させています。

今後、エージェントが自律的に働き、稼ぎ、決済を行う経済圏は、人間中心の経済圏を補完、あるいは部分的に凌駕する規模へと成長していく可能性があります。

Nonagon Capitalは、ブロックチェーンとAIエージェントが交錯するAgentic Paymentの領域こそが、この新しい経済圏の中核になると考えています。Nonagon Capitalは創業以来、暗号資産・ブロックチェーン領域に一貫してフォーカスし、インフラレイヤーからアプリケーションレイヤーまで幅広く投資・支援を行ってきました。これまでの経験がAgentic Paymentを注力領域の一部とすることとしました。



4. 今後の取り組みについて

Nonagon Capitalは今後、以下の取り組みを通じ、Agentic Payment領域への関与を強化していきます。

・AIエージェント関連プロジェクトや、Agentic Paymentに関連するプロトコル、スタートアップを対象とした投資の積極的な検討

・x402やステーブルコインを活用したエージェント向け決済手段の実証実験（PoC）の実施

暗号資産・ブロックチェーン領域で培った知見と、グローバルなネットワークを活用し、AIエージェントが自律的に経済活動を行う未来の実現に向けて、投資・事業の両面から取り組んでまいります。



合同会社Nonagon Capitalについて

合同会社Nonagon Capital

Nonagon Capitalは、サンフランシスコ・ベイエリアに主な拠点を置く、ブロックチェーンのプロジェクトに投資を行うベンチャーファンドです。世界中の最前線のプレイヤーとのネットワークを持っており、北米とアジア市場、特に日本市場を繋ぐブリッジの機能を付加価値として、世界中のインフラストラクチャー、DeFi、DAO、エンターテイメント関連のプロジェクトのシード・ステージを中心に投資を行っています。「世界的にWeb3を普及させるプロジェクトを生み出す」ことをミッションに、バリデーター事業やエンタープライズ向けのコミュニティ事業「Nonagon Connect」なども推進しており、今後もブロックチェーン領域における投資活動と事業活動を積極的に行ってまいります。

公式サイト：https://www.nonagon.xyz/

Nonagon Capital ご紹介資料：

https://drive.google.com/drive/folders/1bGibM0iJEoaMjeNLc_RwNWd9xSJgdjy_?usp=sharing

株式会社ホットリンクについて（証券コード：3680 東証グロース）

日米で事業を展開するホットリンクグループのコア企業。SNSへの投稿など、生活者の声の投影であるソーシャル・ビッグデータを分析し、企業のマーケティング活動や報道、災害対策などでの活用支援を行っています。Web3においても、データ分析・活用力を活かしてインフラを担い、世界中の人々が“HOTTO（ほっと）”できる世界の実現を目指しています。

設立日：2000年6月26日

代表者：代表取締役グループCEO 檜野 安弘

本社所在地：東京都千代田区富士見一丁目3番11号 富士見デュープレックスビズ5階

事業内容：SNSマーケティング支援

URL：https://www.hottolink.co.jp/