【新商品】ホワイトデーシーズン限定の味わい「マシュマロブレンド」を2月15日（日）より発売

株式会社丸山珈琲

まろやかな甘みと厚みのある口当たりの「マシュマロブレンド」

株式会社丸山珈琲はホワイトデー限定の味わい「マシュマロブレンド」を２月15日（日）より発売します。毎年ご好評をいただいている「マシュマロブレンド」は、季節のイベントをイメージしたシーズナルブレンドです。イベントに彩りを添える味わいを、毎年コーヒー豆の選定から焙煎に至るまで、工夫を重ねてお作りしています。今しか味わうことのできない、とっておきのブレンドをお楽しみいただけます。

「マシュマロブレンド」は、100gと200g入りのコーヒー豆のパウチのほか、ドリップバッグをご用意しています。チェリーを思わせる優しい酸味とカシューナッツのようなコクのある心地の良い甘さを感じます。マシュマロをイメージした軽やかで柔らかな口当たりのこのコーヒーは、ホワイトデーや日頃の感謝を伝えるプレゼントにぴったりのブレンドです。

【商品概要】

商品名：マシュマロブレンド

焙煎度合い：中煎り

味わい：チェリー、カシューナッツ、軽やかで柔らかな口当たり

苦味：●●〇〇〇 酸味：●●●〇〇 コク：●●●〇〇 香り：●●●〇〇

販売価格： コーヒー豆100g 865円(税抜き) ／934.20円(税込み)

200g 1,730円(税抜き) ／1,868.40円(税込み)

ドリップバッグ 単品 200円(税抜き)／216.00円(税込み)

5個入り 1,111円(税抜) ／1,199.88円(税込)

販売期間：2026年２月15日(日)から３月14日(土)まで

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

甘さの中にほろ苦さ。ふわっともっちり食感の大人のマシュマロ

コーヒーマシュマロは、ふわふわでもっちりとしたマシュマロ生地と、ほろ苦くなめらかなコーヒークリームが口の中でゆっくりと溶け合い、やさしく広がります。

マシュマロの食感は110余年以上に渡ってマシュマロ製造に携わってきた、老舗の独自技術による”生地のきめ細やかさ”と”弾力”。空気をたっぷり抱き込みながら仕上げることで、生地のきめが細かく、ふんわりとしながらも弾力のある「もっちり」食感を実現しています。中に包み込んだコーヒークリームには、創業当初から愛され続けている丸山珈琲のブレンドコーヒーを使用。コーヒーの香ばしさと奥深いコク、ほろ苦い味わいを活かし、甘さの中にも大人っぽさを感じられるマシュマロに仕立てました。

日常のひと息つく時間に、コーヒーやカフェラテとのペアリングをお楽しみください。

【商品概要】

商品名：丸山珈琲オリジナル コーヒーマシュマロ

販売価格： 578円(税抜き) ／ 624.24円(税込み)

販売場所：丸山珈琲直営店舗・オンラインストア、ほか

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を取り扱っています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に4店舗、東京都内に8店舗と山梨県に1店舗、全13店舗の直営店のほか、オンラインストア、スーパーや一般量販店等、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」のほか、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/