『SHIBUYA109 New&renewal』

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：石川あゆみ）が東京・渋谷で運営する施設「SHIBUYA109渋谷店」では、2026年春、トレンドスイーツおよびレディスブランドを中心とした新規出店・リニューアルを実施いたします。

「MOG MOG STAND」には、原宿生まれの紙巻クレープ専門店「マリオンクレープ」、お好きなトッピングでカスタムメイドが楽しめるジェラートショップ「JOHNS ICE CREAM」の2店舗に加え、トレンドスイーツを取り扱うSweets POPUP スペースがオープンいたします。POPUP第1弾としてグルテンフリーの“生ドーナツ”「Maison DONUT」が登場、以降も話題のスイーツを展開していきます。レディスブランドでは、どんな瞬間も自分らしくいられるスタイルを提案していく「Belle Charme」が初となる実店舗として誕生、そしてガーリーでロマンティックな世界観をより自由でニュートラルに再構築するlilLillyプロデュースのコンセプトショップ「LILISIOUS by lilLilly」の2店舗が新規オープンいたします。

そのほか、地下2階ではフロア全体のイートインスペースを拡充し、「Strawberry Fetish+」「PJ_C」など人気店舗がリニューアルオープン。さらにアパレルフロアでは、4階「SpRay」や7階「.KOM」が新たな装いでリニューアルオープンとなり、新規出店、改装店、POPUP含む計10店舗が2月下旬から4月下旬にかけて順次オープンします。

SHIBUYA109渋谷店では、『NEW Haru』をテーマにこの春を彩る心弾むファッションやトレンドを続々と発信してまいります。

■地下2階MOG MOG STANDが新店含む大幅リニューアル

地下2階の飲食フロア「MOG MOG STAND」はこの春、原宿発の紙巻クレープ専門店「マリオンクレープ」や、好みのトッピングでカスタムメイドを楽しめるジェラートショップ「JOHNS ICE CREAM」の2店舗に加え、トレンドスイーツを取り扱うSweets POPUP スペースがオープンいたします。

POPUP第1弾として、グルテンフリーの“生ドーナツ”「Maison DONUT」が登場。これを皮切りに、第2弾・第3弾と、トレンドスイーツが順次オープンする予定です。

そのほか、全体のイートインスペースを拡充。「Strawberry Fetish+」「PJ_C」など人気店舗がリニューアルオープンし、地下2階フロアを華やかに盛り上げます。

Sweets POPUP スペースイメージ

《Sweets POPUP スペース展開内容》

第1弾 Maison DONUT

第2弾 THE CITY DONUTS AND COFFEE

第3弾 MY COOKIE STORE

イートインスペースイメージ

《イートインスペースの拡充》

新設されるイートインスペースは、思わず写真を撮りたくなる空間を展開します。

SHIBUYA109公式SNSでのZ世代を中心としたユーザーへのアンケートやSHIBUYA109 lab. MATEへのインタビューをもとに空間設計を実施。白を基調にした明るく開放的な空間で、スイーツを味わいながら、思わず写真を撮りたくなるひとときを演出します。

なお、新設したイートインスペースに加え、既存のイートインスペースもあわせてご利用いただくことで、より快適にお食事をお楽しみいただけます。

■ノベルティプレゼント

NEW Haruオリジナル巾着（ニュー&リニューアル対象店舗限定）

館内のニュー&リニューアル対象店舗で、お買い上げ条件なしでお買い物をされた方に、春らしいカラーの『NEW Haru』ロゴデザインのオリジナル巾着（全1種）を先着でご購入時にプレゼントいたします。

※ノベルティはなくなり次第終了です。

※1会計につき1枚までのお渡しです。

配布期間：3月1日（日）～なくなり次第終了

※3月1日（日）以降オープンの店舗はオープン次第の配布開始です。

対象店舗：SHIBUYA109渋谷店対象店舗のみ

.KOM／Belle Charme／LILISIOUS by lilLilly／SpRay

Strawberry Fetish+／マリオンクレープ

JOHNS ICE CREAM／Maison DONUT／PJ_C／

SHINSEGAE HYPER GROUND

オリジナル巾着イメージ

その他、SHIBUYA109渋谷店に館内では本キャンペーンオリジナルリーフレットを配布いたします。

詳しいキャンペーンの内容はホームページをご確認ください。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。