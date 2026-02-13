【株式会社ASNOVA】2026年3月期 第３四半期 決算発表（証券コード：9223）

株式会社ASNOVA

くさび式足場のレンタル・販売を提供する株式会社 ASNOVA（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 上田桂司、以下「当社」）は2026年２月13日(金)に、2026年3月期 第３四半期の決算を発表いたしました。

2026年3月期 第３四半期 業績

トピックス業績ハイライト

売上高は前年同期比で476百円増加の3,625百万円で着地しました。償却前営業利益は前年同期比で82百万円増加の1,532百万円となり、どちらも第3四半期累計業績としては過去最高となっています。

損益計算書（前年同期比）

今期より足場への投資を抑制しているものの、減価償却費は引き続き重く、営業利益、当期純利益ともに前年同期比でマイナスとなりました。しかし本来の収益力を示す償却前営業利益は前年同期比で5.7％増加の1,532百万円、償却前営業利益率は42.3%と高いEBITDAマージン率となっております。

グループ会社別情報と期初計画に対する進捗率は、国内足場レンタルの需要が期初想定ほど上がらず計画比未達となりました。

Qool社の業績は、今期は3クォーター分を取り込んでおり、売上・利益とも想定通りの進捗となっています。

ASNOVA VIETNAMは、計画に対し大きく下振れしております。ベトナムにおける足場レンタル事業は、機材センターの拡張や足場投資を進める投資フェーズにあります。このため、利益創出には時間を要しますが、2028年のEBITDA黒字化および2030年度の営業利益黒字化を目指しております。

四半期ごとの推移（連結：売上高・償却前営業利益）

売上高は前年同期比で19％と大きく伸長しました。償却前営業利益は4.7％の増加で着地し、堅調に推移しております。

ASNOVA（国内足場）売上高と市況

国内足場事業は計画ほど伸長は見られなかったものの、主力の足場レンタル売上は微増を確保しています。想定よりも需要が伸び悩んだ理由としては、建設業界における人手不足や費用高騰に伴う工期遅延・着工遅れが影響したものと考えております。一方で、昨年着手できなかった工事が大きく増加したことを踏まえると、今年はその反動により、昨年にはなかった受注環境が見込めると予測しております。

ASNOVA（国内足場）足場稼働率の推移

上記画像は、2022年から今期までの４期分の足場稼働率を比較したグラフになります。

赤線が今期の足場稼働率の推移です。今期上半期は例年よりも稼働の勢いがなく、繁忙期である10月と11月で挽回をはかりましたが、想定していた水準までには至りませんでした。しかしながら、繁忙期の稼働率は例年通り稼働させることができました。昨年の建設業界は未着工に終わる現場が多いと聞いていましたが、当社もその例外ではなく影響を受けることになりました。当社はまだ足場の減価償却費が重く、レンタル売上が想定より低いと利益に大きく影響します。しかし、本来の収益力を表す償却前営業利益は伸びているため、例年通りの稼働に戻れば営業利益も着実に伸びていくと確信しております。

貸借対照表

前期末比で現金及び預金が大きく減少しておりますが、Qool社の株式取得費用の支払いによるものです。資産合計は前期末比で965百万円の減少となり、自己資本比率は24.3%に改善しております。

2026年３月期 通期：業績見通し

2026年3月期の業績予想

国内外のレンタル売上の未達を踏まえ、業績予想を見直しいたしました。

連結償却前営業利益 予想修正増減要因（初期予想 対 修正予想）

償却前営業利益の増減要因については、上半期の稼働の低調、工期遅延等の影響により期初予想よりも減少となる見込みです。また、ベトナムにおいては、2025年の政府省庁再編により建築工事案件が停滞したことにより、レンタル売上が減少しました。販管費につきましては、主に Qool 社のPMIを円滑に推進するための関連投資が増加しております。Qool 社では現在、営業プロセスの改善に注力しています。

業績推移（連結）

今期の通期業績を修正してもなお、業績は堅調に推移する見込みです。

Tomorrow and Beyond株式会社ASNOVA

本社所在地：〒453-6126

愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階

電話番号 ：052‐589‐1848

FAX番号 ：052‐589‐1849

設立 ：2013年12月24日

資本金 ：247百万円

従業員数 ：234人（2025年12月末時点）

代表者 ：上田 桂司

建設業許可：国土交通大臣許可（般-26）第25548号

保有許可証：愛知県公安委員会発行 古物商許可証 第541051804100号