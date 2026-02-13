教育現場における32インチモバイルディスプレイMOMOBoの活用事例およびインタビュー動画を公開

テクノホライゾン株式会社

テクノホライゾン株式会社（STANDARD：証券コード6629）（本社：名古屋市南区千竃通二丁目13番地1 代表取締役社長：野村 拡伸）は、信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター佐藤和紀研究室および壬生町立壬生東小学校と実施した共同研究（2025年1月～2026年3月までを予定）の成果である活用事例とインタビュー動画をWebページに公開いたします。

本共同研究は、学習者主体の学びが進む教育現場において、32インチモバイルディスプレイMOMOBo（ももぼ）が授業内外で果たす役割と具体的な活用の実態を収集・整理し、学校現場で再現しやすい形で知見を共有することを目的としています。

このたび、共同研究を通じて見えてきた活用実態を「活用事例」として整理し、あわせてご活用いただいた先生と子どもたちのインタビュー動画を制作し、広く参照いただけるWebページに公開いたしました。

掲載事例につきましては、学校・教育関係者の方々へ無料でお届けいたします。

■ 公開ページ（成果掲載先）

URL ： https://hoteduup.jp/display/

共同研究期間 ： 2025年1月～2026年3月までを予定

研究テーマ ： 教育現場における32インチモバイルディスプレイ MOMOBoの授業内外での役割と活用実態の収集・整理、知見の共有

体制 ： 信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター佐藤和紀研究室、 壬生町立壬生東小学校、テクノホライゾン株式会社

■ 共同研究取り組みの背景

公開ページへのリンク

国内の学校・教育現場では、GIGAスクール構想に基づき学習者1人1台端末の導入が進められており、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実が進んでいます。そして整備されたデジタル学習基盤を生かしたさらなる深い学びへの深化が目指されています。

このように教室内の情報量・学習形態が多様化する中で、情報を発信、共有するハードウェアとして教室内には端末と大型提示装置が導入されています。今回の研究では端末と大型提示装置の間に位置するハードウェアとして32インチモバイルディスプレイMOMOBoを導入することで、授業内外においてどのような役割と具体的な活用が行われるのかを、産学共同研究として捉え、実践知として整理いたしました。

■ モバイルディスプレイ MOMOBo活用事例紹介ページ掲載内容

1）インタビュー動画

授業での活用シーンや活用による学びの変化をインタビュー動画でご紹介しています。

各動画はYouTubeにてご覧いただけます。

【ダイジェスト版】 協働的な学びの風景インタビュー

出演 ： 信州大学 学術研究院 教育学系 准教授 佐藤 和紀氏、 壬生町立壬生東小学校 教諭 稲木 健太郎氏、 壬生町立壬生東小学校 子どもたち

動画URL ： https://youtu.be/EG4WD_qk5Hs

ダイジェスト版動画へ

協働的な学びの風景 ～MOMOBo活用インタビュー～

出演 ： 信州大学 学術研究院 教育学系 准教授 佐藤 和紀氏、 壬生町立壬生東小学校 教諭 稲木 健太郎 氏

動画URL ： https://youtu.be/Rv4DVDOxBkA

先生方への動画へ

協働的な学びの風景 ～MOMOBo活用インタビュー～

出演 ： 壬生町立壬生東小学校 子どもたち

動画URL ： https://youtu.be/_tkTLwp3z9s

子どもたちへの動画へ

２）活用事例について

活用事例は子どもたちが感想や意見などを子どもたちの言葉でまとめています。お申し込みいただいた先生がたへ事例シートとして誌面でお届けいたします。

今後、事例集として提供する予定です。

３）事例のお申し込み・配布方法

下記申し込みフォームより事例シートのお申し込みを受け付けております（無料）。

申し込みフォームURL ： https://forms.gle/dkPx2VPLTcohArya8

申し込み方法 ： 申し込みフォームへアクセスし、お問い合わせ内容欄にて『モバイルディスプレイ MOMOBo事例のご希望』をご選択ください。

ご注意事項 ： 商業目的での本事例ご利用のお申し込みはご遠慮いただいております。予めご了承ください。

■ 32インチモバイルディスプレイMOMOBoとは

32インチモバイルディスプレイMOMOBoとは、1人1台端末と大型提示装置のちょうど間のサイズ感を持つ多機能ディスプレイです。複数人で行う協働学習やグループディスカッションで活躍します。また、本体にキャリー＆バッテリー搭載で学びの環境に合わせて好きなタイミングで移動が可能です。

▼ 32インチモバイルディスプレイ MOMOBo

https://www.elmo.co.jp/education/mobile_display_edu/

