アリヴェクシス、大原薬品工業と複数の創薬標的についての創薬共同研究を開始

アリヴェクシス株式会社

アリヴェクシス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO 木村 俊 以下、「当社」といいます。）は、2026年2月13日付にて、大原薬品工業株式会社（本社：滋賀県甲賀市、代表取締役 CEO 大原 誠司 以下、「大原薬品」といいます。）と、大原薬品が選択した複数の創薬標的について、当社創薬プラットフォームModBind(TM)などを活用し新たな低分子化合物を探索する創薬共同研究契約（以下、「本共同研究」といいます。）を締結いたしましたのでお知らせします。

本共同研究は、大原薬品が選択した、複数の創薬標的分子について、ModBind(TM)を含む当社の計算創薬プラットフォームを活用することにより、新たな低分子化合物を見出し、神経科学分野における革新的な治療薬の創製を目指します。また、本共同研究では、当社は、計算創薬プラットフォームを活用したin silico評価や化合物の標的への結合構造の解析などに加え、大原薬品と共に、実験系の構築や化合物合成・評価に基づく最適化など、大原薬品と連携しながら研究支援を行います。

当社は、上記の創薬研究を推進するにあたり、当社の計算創薬プラットフォームの利用一時金に加え、研究費などを受領するとともに、合意した条件に基づき対価を受領する可能性があります。

【ModBind(TM)について】

ModBind(TM)は、当社が独自に開発した、低分子化合物と標的タンパク質との結合強度を高速・高精度で、かつ実験による生物活性データなしに絶対予測する物理学ベースのシミュレーション技術です。当社ではこのModBind(TM)をはじめとするプラットフォーム技術を駆使し、すでに5つの臨床候補化合物を生み出しており、そのうちMDI-0151については、2024年6月にスイスの企業に約425億円での導出につながっていることなど、技術的な有用性は広く実証されています。また、当社では、本技術を中心とした製薬企業との共同研究なども複数実施しています。加えて、2025年8月より、経済産業省と国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施する、国内における生成AIの開発力強化を目的としたプロジェクト「GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）」第3期公募に採択され、ModBind(TM)をAI学習と組み合わせることにより、低分子化合物の生物活性を世界最高精度で予測する創薬生成AI基盤モデルの構築・社会実装を目指しています。

【アリヴェクシス株式会社 代表取締役CEO 木村 俊のコメント】

「大原薬品との複数の創薬標的分子の創薬研究プロジェクトの契約締結を発表できることを大変嬉しく思います。本共同研究では、我々の独自かつ画期的なModBind(TM)シミュレーションの技術を活用することで、特定の創薬ターゲットに対する化合物発見を加速させることができるものと期待しています。本プロジェクトを通じて、我々の技術の高い有用性が実証されるとともに、高い患者ニーズを持つ疾病に対する新しい臨床候補化合物の発見に貢献できることを楽しみにしています。」

大原薬品工業株式会社について

会社名：大原薬品工業株式会社 /OHARA Pharmaceutical Co., Ltd.

本社：滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15

代表者：代表取締役CEO 大原 誠司

設立：1964年11月5日

URL：https://www.ohara-ch.co.jp

事業内容：オーファンドラッグ、ジェネリック医薬品、原料医薬品の製造販売

アリヴェクシス株式会社について

会社名：アリヴェクシス株式会社 /Alivexis, Inc.

本社：東京都港区新橋1丁目18番21号 第一日比谷ビル7階

代表者：代表取締役CEO 木村 俊、 代表取締役COO 大野一樹

設立：2016年8月8日

URL：https://alivexis.com

事業内容：最先端創薬テクノロジーを駆使したネットワーク型創薬企業