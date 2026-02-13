ラグザス株式会社、侍ジャパンへの応援メッセージ募集イベントを開催

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）は、野球日本代表 侍ジャパン をファンの皆さまとともに応援する取り組みとして、応援メッセージを募集するイベントを開催しています。

本イベントは、RAXUS×侍ジャパンの取り組みの一環として実施するもので、侍ジャパンへ向けた応援メッセージをSNS上で募集し、多くの声援を一つに束ねて届ける参加型の企画です。

当社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、挑戦する人や組織と共に、前へ進むことを大切にしてきました。世界の舞台で勝利を目指し、挑戦と成長を続ける侍ジャパンへ、ファンの皆さまと一緒に声援を届けてまいります。

応援メッセージ募集イベントについて

期間中にご応募いただいた応援メッセージの中から、ラグザス株式会社の公式Youtube等で使用されるメッセージを選出する予定です。選出された方には、オリジナルグッズをプレゼントいたします。

＜イベント概要＞- 募集期間：2026年2月28日まで- 募集方法：RAXUS挑戦SPIRIT｜ラグザス株式会社のアカウントをフォローし、対象投稿に指定のハッシュタグを付けて引用リポスト- 賞品：オリジナルグッズ- RAXUS挑戦SPIRIT｜ラグザス株式会社の公式XアカウントURL：https://x.com/RAXUS_SPIRIT

※詳細は特設サイトおよび公式Xにて順次公開いたします。

ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

URL：https://raxus.inc/