GENDAと壽屋が業務提携契約を締結～壽屋の多彩なコンテンツをGENDAのグローバルプラットフォームへ～

株式会社GENDA

株式会社GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：片岡 尚、以下「当社」）は、株式会社壽屋（本社：東京都立川市、代表取締役社長：清水 一行、以下「壽屋」）との業務提携（以下「本業務提携」）に関する契約を本日締結することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

■本業務提携の理由

当社は「世界中の人々の人生をより楽しく」を Aspiration（アスピレーション＝大志）に掲げ、2040 年に「世界一のエンターテイメント企業」になることを目指しています。エンターテイメント業界での M&A による「連続的な非連続な成長」を成長戦略に据え、アミューズメントやカラオケ等を展開する「エンタメ・プラットフォーム事業」と、IP（知的財産）等のエンターテイメントの上流領域を取り扱う「エンタメ・コンテンツ事業」の２つのセグメントで事業運営を行っております。

一方壽屋は、創業73年のホビー業界に於ける老舗企業として小売事業から始まり、現在は製販一体でフィギュアやプラモデルの製造・販売を手掛けるメーカー事業を中心にグローバル展開によって成長を遂げてきました。特にIPを戦略の核としオリジナルIPの創出からプラモデル、フィギュア、アニメ、ゲーム、コミック、グッズなどの多角的展開・プロモーションを行うことで、IPを広く認知・成長させることを強みとしています。特にプラモデル業界に於いては美少女プラモデルというジャンルで新たな市場を開拓したリーディングカンパニーとして業界の成長にも貢献してまいりました。

本業務提携は、両社の経営資源を連携し、グローバル市場における競争優位性を盤石なものにすることにあります。これまでの協業で培った信頼基盤を土台としつつ、壽屋が有するIP創出力や製造力と当社が有するプラットフォーム展開力のシナジーを最大化させることで、持続的な企業価値の向上と、グローバルにおけるプレゼンスの拡大を確実に推進してまいります。

■本業務提携の内容

（１）グローバルプラットフォームを基盤とした海外展開の加速

当社が培ってきたアミューズメント施設と、壽屋が保有するIP及びプロダクト製造力を融合させ、グローバル市場における事業基盤を強化いたします。具体的には北米・欧州・アジアに広がる当社のエンタメ・プラットフォームをチャネルとして活用し、壽屋の商品展開やリアルイベント等を実施します。これにより、現地市場での日本IPのプレゼンスの向上と、グローバルでの収益機会の最大化を図ります。

（２）事業ポートフォリオの横断的連携によるIPバリューの最大化

これまでアミューズメント領域で進めてきた「shop-in-shop」等の協業に加え、カラオケ、F&B（フード&ビバレッジ）といった当社の多角的な事業ポートフォリオ全体へ展開いたします。リアルなタッチポイントを網羅的に活用することで、IPファンのライフサイクル全般におけるLTV（顧客生涯価値）の向上を狙います。また、IP創出段階からのメディアミックスにおいて、当社が「リアル領域のプラットフォーマー」としてプロモーション及び体験提供の機能を担うことで、IPの資産価値を最大化する共同エコシステムを構築してまいります。

■壽屋会社概要

会社名：株式会社壽屋

代表者：代表取締役社長 清水 一行

設立：1953年1月

所在地：東京都立川市緑町４-５

Webサイト：https://www.kotobukiya.co.jp/

■GENDA会社概要

「世界中の人々の人生をより楽しく」

GENDAは、このAspirationの実現のため、グローバルにエンターテイメントのネットワークを構築し、世の中に流通する「楽しさの総量」を増やすことを目指すエンターテイメント企業です。

アミューズメント、カラオケ、ライフスタイル、ツーリズム、フード＆ビバレッジ、キャラクター・マーチャンダイジング、コンテンツ＆プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）などエンターテイメントにおいて幅広く事業を展開しています。国内外で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店「カラオケBanBan」、フォトスタジオ「スタジオキャラット」等を合わせて約1,100店舗、ミニロケ（主に30台以下のゲーム機を設置するゲームコーナー）を約13,000箇所運営しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、オランダ、中国大陸、香港、台湾、シンガポール、ベトナム等の地域において事業展開しております。

会社名：株式会社GENDA

代表者：代表取締役社長CEO 片岡 尚

設立：2018年5月

所在地：東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング 6F

Webサイト：https://genda.jp

GENDA IRページ： https://genda.jp/ir