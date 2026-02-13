【aimme札幌店】New visual レース振袖×ティアード袴で魅せるaimmeオリジナルビジュアルのご紹介！

有限会社三景スタジオ

今回は、卒業式を誰よりも個性的に、そしてガーリーに彩る「レース振袖×ティアード袴」を使用した新ビジュアルをご紹介いたします。

伝統的なお着物に、レースやフリルをレイヤードした、ガーリーでエッジの効いた着こなし。

スタイリング、ヘアセット、メイク、そして背景に至るまで、aimmeが提案するこだわりを詳しく紐解いていきます。

styling

オリジナルの総レース振袖に、ボリューム感のあるティアード袴を合わせたレイヤードスタイル。

各衣装２色展開のため、お好みに合わせて選べるツインコーデ。

イメージはトレンドの平成女児カルチャー風。

レトロでキュートなドット柄をスタイリングのアクセントに。

hair

テーマの平成女児風を感じるあみ下ろしヘア。甘くなりすぎない癖っ毛風。

前髪をタイトに流し、トレンドのシルバーピンアクセサリーでスタイリング。

makeup

淡い青みピンクの雪焼けチークメイク。

つやんとした肌質にリップは季節感を感じる

ぽんわりマットリップ。

モノトーンの衣装に映える、ピンクのアイシャドウで目元を囲み、アンニュイで意志のある表情に。

situation

トレンドのブルーを空間にも取り入れ

唯一無二のオリジナルビジュアルに。

aimmeでしか叶えられない

ガーリーでどこかエッジの効いた世界観を是非。

今の卒業式は卒業袴以外の衣装も選択肢の一つ。

唯一無二の衣装をaimmeからご提案いたします。

周りと違う形で、人生で一度きりの「ハタチ・卒業」を表現したい人へ

自分にしかない色と個性を尊重したい人へ

心踊る衣装を着て、素敵なハタチ・卒業の思い出を作りませんか？

creative photo studio aimme(エイミー) 東京原宿店・札幌店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。



creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303



creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

TEL 011-788-3212