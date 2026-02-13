【aimme札幌店】New visual レース振袖×ティアード袴で魅せるaimmeオリジナルビジュアルのご紹介！
今回は、卒業式を誰よりも個性的に、そしてガーリーに彩る「レース振袖×ティアード袴」を使用した新ビジュアルをご紹介いたします。
伝統的なお着物に、レースやフリルをレイヤードした、ガーリーでエッジの効いた着こなし。
スタイリング、ヘアセット、メイク、そして背景に至るまで、aimmeが提案するこだわりを詳しく紐解いていきます。
styling
オリジナルの総レース振袖に、ボリューム感のあるティアード袴を合わせたレイヤードスタイル。
各衣装２色展開のため、お好みに合わせて選べるツインコーデ。
イメージはトレンドの平成女児カルチャー風。
レトロでキュートなドット柄をスタイリングのアクセントに。
hair
テーマの平成女児風を感じるあみ下ろしヘア。甘くなりすぎない癖っ毛風。
前髪をタイトに流し、トレンドのシルバーピンアクセサリーでスタイリング。
makeup
淡い青みピンクの雪焼けチークメイク。
つやんとした肌質にリップは季節感を感じる
ぽんわりマットリップ。
モノトーンの衣装に映える、ピンクのアイシャドウで目元を囲み、アンニュイで意志のある表情に。
situation
トレンドのブルーを空間にも取り入れ
唯一無二のオリジナルビジュアルに。
aimmeでしか叶えられない
ガーリーでどこかエッジの効いた世界観を是非。
今の卒業式は卒業袴以外の衣装も選択肢の一つ。
唯一無二の衣装をaimmeからご提案いたします。
周りと違う形で、人生で一度きりの「ハタチ・卒業」を表現したい人へ
自分にしかない色と個性を尊重したい人へ
心踊る衣装を着て、素敵なハタチ・卒業の思い出を作りませんか？
