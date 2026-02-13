三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、環境省からの委託業務の一環として、環境省主催「ESG金融ハイレベル・パネル（第9回）」を以下のとおり開催いたします。

【事業の概要】

環境省では、2019年2月に、ESG金融懇談会提言（2018年7月）に基づき、金融・投資分野の関係業界トップと国が連携の上、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG 金融ハイレベル・パネル」を設置し、本提言に基づく取組状況を定期的にフォローアップしてきました。

今回、我が国におけるESG金融の更なる主流化に向けて、金融・投資分野等の関係業界トップが一堂に会するESG金融ハイレベル・パネル（第9回）を下記のとおり開催します。

今回のパネルでは、前回第8回のパネルで採択された「グリーンな経済システム構築に向けた金融行動に関する宣言」からの歩みや、ESG金融の深化に向けた取組をテーマとします。

【ESG金融ハイレベル・パネル（第9回）の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/167_1_ea87b3b56639bf9ec6f0774f7abdec0e.jpg?v=202602130451 ]

※本パネルの参加委員に関する情報は、下記環境省の報道発表ページをご参照ください。

https://www.env.go.jp/press/press_02733.html

【オンライン視聴、および取材について】

本パネルでは一般の方向けに、希望者へのオンライン配信をさせていただきます。傍聴を希望する場合は2026年2月27日（金）17：00までに、以下のフォームを通じてお申し込みください。

申し込みURL： https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_N0NpixVHQyisAx-JvH3NkQ

また、報道関係者で、現地での取材を希望する方も、上記の応募フォームを通じてお申し込みください。

ESG金融ハイレベル・パネル（第9回）のオンライン視聴、および取材に関するお問い合わせは、下記の連絡先にお願いいたします。

第9回ESG金融ハイレベル・パネル 参加登録事務局

日本コンベンションサービス株式会社 担当：馬場・萬谷

E-mail：esgfinance-reg@convention.co.jp